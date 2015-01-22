'Savcının ölümü intihar değil'



Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner kamuya açık mektubunda, ölü bulunan Savcı Alberto Nisman'ın intihar etmiş olabileceğine artık inanmadığını belirtti. Kirchner, ayrınıtıya girmezken, savcının ölümünden ‘bazı çevreleri' sorumlu tuttu. Kirchner, söz konusu çevrelerin hükümete zarar vermek istediğini öne sürdü.

Arjantin yönetimi, şu ana kadar Savcı Alberto Nisman'ın intihar ettiğini savunuyordu. 51 yaşındaki Nisman pazar günü evinde ölü bulunmuştu. Savcının öldürülüp öldürülmediği henüz netlik kazanmadı.

Nisman, özel savcı göreviyle 2004 yılından bu yana 1994 yılındaki AMIA Yahudi Kültür Merkezi'ne yönelik saldırıyı soruşturuyordu. 18 Temmuz 1994 tarihinde meydana gelen bombalı saldırıda 85 kişi ölmüş, 300 kişi yaralanmıştı. Nisman, geçen hafta Devlet Başkanı Kirchner ile Dışişleri Bakanı Hector Timerman'ı soruşturmayı karartmakla suçlamış ve Kirchner hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Protestolar sürüyor

Arjantin yargısı iddianamenin 300 sayfalık bölümünü yayınladı. Buna göre Savcı Nisman, İran'a yönelik soruşturmanın durdurulmasından ve İnterpol'ün İranlı şüphelilere yönelik tutuklama emrinin geri çekilmesinden bizzat Devlet Başkanı Kirchner'i sorumlu tutuyor ve Kirchner'in ifadeye çağrılmasını talep ediyor. Arjantin adli birimleri, saldırının arkasında İran'ın olduğunu öne sürüyor.

Arjantin'de savcının şüpheli ölümünün aydınlatılması talebiyle çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Öte yandan Arjantin'deki Yahudi cemaati de Savcı Alberto Nisman'ın ölümünün aydınlatılmasını talep etti.