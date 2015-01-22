T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Savcının ölümü intihar değil'

Arjantin Devlet Başkanı Cristina Dernandez de Kirchner, ölü bulunan Savcı Alberto Nisman’ın intihar ettiğine inanmadığını açıkladı.

22 Ocak 2015 21:28


Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner kamuya açık mektubunda, ölü bulunan Savcı Alberto Nisman'ın intihar etmiş olabileceğine artık inanmadığını belirtti. Kirchner, ayrınıtıya girmezken, savcının ölümünden ‘bazı çevreleri' sorumlu tuttu. Kirchner, söz konusu çevrelerin hükümete zarar vermek istediğini öne sürdü.

Arjantin yönetimi, şu ana kadar Savcı Alberto Nisman'ın intihar ettiğini savunuyordu. 51 yaşındaki Nisman pazar günü evinde ölü bulunmuştu. Savcının öldürülüp öldürülmediği henüz netlik kazanmadı.

Nisman, özel savcı göreviyle 2004 yılından bu yana 1994 yılındaki AMIA Yahudi Kültür Merkezi'ne yönelik saldırıyı soruşturuyordu. 18 Temmuz 1994 tarihinde meydana gelen bombalı saldırıda 85 kişi ölmüş, 300 kişi yaralanmıştı. Nisman, geçen hafta Devlet Başkanı Kirchner ile Dışişleri Bakanı Hector Timerman'ı soruşturmayı karartmakla suçlamış ve Kirchner hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Protestolar sürüyor

Arjantin yargısı iddianamenin 300 sayfalık bölümünü yayınladı. Buna göre Savcı Nisman, İran'a yönelik soruşturmanın durdurulmasından ve İnterpol'ün İranlı şüphelilere yönelik tutuklama emrinin geri çekilmesinden bizzat Devlet Başkanı Kirchner'i sorumlu tutuyor ve Kirchner'in ifadeye çağrılmasını talep ediyor. Arjantin adli birimleri, saldırının arkasında İran'ın olduğunu öne sürüyor.

Arjantin'de savcının şüpheli ölümünün aydınlatılması talebiyle çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Öte yandan Arjantin'deki Yahudi cemaati de Savcı Alberto Nisman'ın ölümünün aydınlatılmasını talep etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Arjantin Devlet Başkanı Cristina DernandezKirchnerSavcı Alberto NismanArjantin Devlet Başkanı Cristina FernandezNismanAMIA Yahudi Kültür MerkeziTemmuzDevlet Başkanı KirchnerDışişleri Bakanı Hector TimermanSavcı Nisman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24