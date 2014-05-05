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Dünya
Deutsche Welle

'Savaştayız'

Ukrayna geçici Devlet Başkanı Aleksandr Turçinov, ülkesindeki gelişmelerle ilgili Rusya'yı suçladı.

05 Mayıs 2014 17:20

Ukrayna geçici Devlet Başkanı Aleksandr Turçinov, "Rusya tarafından kendilerine karşı bir savaş yürütüldüğünü" söyledi.

Turçinov, "Rusya'nın 25 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi ülkeyi tamamen istikrarsızlaştırmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Rusya'nın doğuda emellerine ulaştığını kaydeden Turçinov, "Bölgedeki vatandaşlarımız maalesef ayrılıkçıları ve teröristleri destekliyor. Bu da terörle mücadele operasyonlarını zorlaştırıyor" dedi.

Bu arada Kiev'e bağlı güçler Rusya yanlılarının kalesi olarak bilinen Slavyansk kentinde ilerlemeye devam ediyor.

Helikopter, tank ve zırhlı araç desteğindeki Ukrayna birlikleri, ayrılıkçıların kontrol noktalarına ateş açtı. İnterfax ajansı, çatışmalarda 5 ayrılıkçının yaralandığını duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ise operasyona katılan askerlerin kayıp verdiğini söyledi. Avakov, ölü ve yaralı sayısına ilişkin kesin bilgi vermedi.

Merkel Putin ile görüştü

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefonla aradı.

Alman hükümeti sözcüsü, Merkel'in AGİT gözlemcilerinin salıverilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini açıkladı.

Merkel-Putin görüşmesinde AGİT dönem başkanlığını yürüten İsviçre Konfederasyon başkanı Didier Burkhalter'in çarşamba günü Moskova'ya yapacağı ziyaret de gündeme geldi.

Almanya, Ukrayna'da AGİT tarafından tarafları biraraya getiren yuvarlak masa toplantıları düzenlemesini önermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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