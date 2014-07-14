'Savaşarak kazandılar'



Tüm gazete ve haber portallarının manşetlerinde, Almanya'nın şampiyonluğuna dair yorum ve görüşler öne çıkıyor. Foto galeriler, videolar ve övgü dolu sözlerle basında da şampiyonluğun keyfi çıkarılıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakanı Angela Merkel'in de Brezilya'da izlediği maçta, heyecanlı anlar yaşandı. Basında, hemen her detaya geniş yer veriliyor.

Spiegel dergisi Alman millilerin FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'ndaki 4. galibiyetini çarpıcı fotoğraflarla gösteriyor okuyucularına. Spiegel, Alman millilerin sadece oynayarak kazanmadıkları, 2014 kupasını savaşarak aldıkları yorumunu yapıyor. Spiegel internet portalında, 113 dakika boyunca sağlam bir mücadale, ter, kan ve ardından maçın skorunu belirleyen anın geldiğine dikkat çekerek, Almanya‘nın zaferinin, takım ruhunun bir sonucu olduğunu vurguluyor. Tabii Spiegel, başarıda kuşkusuz en büyük pay sahibinin teknik direktör Löw olduğunu da yazıyor.

Focus Online, 'En üstünü Almanya' başlığıyla, Dünya basını Almanya'nın süpergücüne saygı gösteriyor ifadelerine yer veriyor. Focus, şampiyona kutlamalarına dair kareler paylaşarak, Almanya dans ediyor, Almanya gülüyor ve tüm dünya Almanya'yı izliyor ifadelerini kullanıyor. Focus Online, 1:0'lık skorun dünya basınında saygıyla karşılandığını ve Almanya‘nın şampiyonluğunu tanıdıklarına dair yorumlar yapıldığını aktarıyor okuyucularına.

En renkli fotoğraflar ve değerlendirmeler Bild gazetesinde öne çıkıyor. Gazete, 'Yogi ve çocukları Rio'da eğleniyor' başlığıyla, şampiyona sonrası düzenlenen partiden kareler aktarıyor. Alman milliler, şampiyonluğun tadını Almanya Başbakanı Angela Merkel ve dünya starı Rhianna ile çıkardılar ifadelerine yer veriliyor. Gazete, Schweinsteiger ve Klose'nın Rhianna ile kareleri ve Teknik adam Löw'ün Merkel ile kareleri eşliğinde, 'kahramanlarımız eğlenmeye Sheraton'da başlayıp, Copacabana'da tamamladılar' diyor. Alman millilerin konuğu ise dünyaca ünlü şarkıcı Rhianna oldu. Klose, Schweinsteiger ve Poldi gece boyunca Rhianna ile fotoğraflarını paylaştığını aktarıyor.

Die Welt gazetesi, maç sırasında yaralanan Schweinsteiger'a dair bir yorumu taşıyor manşetine. 'Muharip Schweinsteiger tüm Almanya'yı mutlu etti' ifadesi kullanılmış. Ufuk haberde, Schweinsteiger'in kıran kırana mücadelesine ve halihazırda hapiste olan Bayern Münih eski başkanı Uli Hoeness'e gönderdiği mesaja yer veriliyor. Die Welt gazetesi, Schweinsteiger'in yüzünden yaralanmasına rağmen maça devam ettiği ve bu anın şampiyonluğun sembolü olduğuna yer veriyor. Schweinsteiger maçın sonunda Alman bayrağını beline dolayarak, etek şeklinde stadyumda gezmişti, gazete oyuncunun bu gururu hak ettiği görüşünde. Gazete Schweinsteiger'in, Uli Hoeness'e selam yolladığı mesajına da yer veriyor. Başarılı oyuncu mesajında, Hoennes olmadan, hiç birinin şampiyonada olamayacağını ve Hoeness'e destek verdiklerini ve her şeyin yakında düzeleceğini belirtmişti.

Çok renkli başlıklar ve şampiyona kutlamalarından karelerden birine de Zeit Online yer veriyor. Gazete, 'Almanya bir futbol festivali yaşıyor' manşetini kullanıyor. Zeit Online 'Acı, çaba ve şansla şampiyonluk' ifadelerini kullandığı haberinde, yabancı basının Alman millilerin kupayı hak ettiklerine hatta Fransa'nın Almanya'yı kendisine örnek aldığını yazıyor. Ayrıca haberde, Arjantin'in oynadığı futbola da büyük saygı duyulduğu belirtiliyor.

Frankfurter Rundschau gazetesi, 'Duygulu şampiyonluk‘ başlığıyla, bitiş düdüğünün çalmasıyla, Brezilya‘da yaşanan duygusal anlara dair bir yoruma yer veriyor. Alman millilerin tarihi bir yerde, dördüncü kez kupayı kazanmayı başardıklarını yazıyor. Üstelik de rakip takımda, maçta yeterince güçlü olmayan bir süperstar yani Messi olmasına rağmen, yorumunu yapıyor. Ve 1990 yılındaki kupayı hatırlatarak, Arjantin ile oynanan final maçında Messi ile benzer bir durumun o yıl Maradonna ile yaşandığını hatırlatıyor.

Süddeutsche Zeitung gazetesi yıllarca kombine edilen 1954,1974 ve 1990'a şimdi 2014'ün eklendiğini belirtiyor. Ancak bu kez 1990'dan farklı olarak o dönem Andreas Brehme'nin golünde olduğu gibi bu kez Götze'nin golünün tartışmaya yer bırakmadığı ifade ediliyor. 1990'daki finallerde Arjantinliler arasında FIFA'nın komplo yaptığına dair teoriler gündeme geitirilmişti. Gazete, yan hakemleri eleştirerek, maçtan sonra derhal bir eğitime gönderilip, kan revan içinde bırakan çarpışmalara izin vermemeleri gerektiğini öğrenmelerini tavsiye ediyor. Gazete, takımın Löw'ün güzel futbol oynama tekniğini sahaya taşıdığını ve her ne kadar Messi'nin tüm kontralarını karşılık veremese de Alman milllilerin gece boyunca iyi oynadıkları belirtiliyor.