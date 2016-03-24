T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Savaş suçlusu Karaciç için son söz

Bosna Hersek Savaşı sırasında 8 bin Müslümanın Sırplar tarafından katledilmesinin sorumlusu Karaciç hakkındaki karar bugün açıklanıyor.

24 Mart 2016 10:28


Hollanda'nın Lahey kentindeki Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesinin, Bosna Hersek Sırplarının lideri Radovan Karaciç hakkındaki kararı bugün açıklanacak. 70 yaşındaki Karaciç'e isnat edilen suçlar arasında, 1995 yılında Srebreniça'da 8 bin dolayında Müslüman erkeğin katledilmesi de bulunuyor. Srebreniça katliamı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da işlenen en büyük savaş suçu olarak tarihe geçmiş ve mahkeme tarafından ‘soykırım' olarak tanımlanmıştı.

1992 – 1995 yılları arasındaki Bosna Hersek savaşı sırasında ülkenin kuzeydoğusundaki Srebreniça Sırp güçlerince kuşatılmış ve Sırp bölgesi içinde kalan kent 1993 Birleşmiş Milletler tarafından ‘korunma bölgesi' ilan edilmiş ve halkın bakımı için hava köprüsü kurulmuştu. Birleşmiş Milletler askeri gücünün Srebreniça kuşatmasına son verdirme çabaları boşa gitmişti.

9 Temmuz 1995'te Sırp askerleri çok sayıdaki Hollandalı mavi bereliyi esir alarak Birleşmiş Milletlerin nöbet noktalarını zapt etmişti. NATO 11 Temmuzda düzenlediği hava operasyonlarına rağmen Srebreniça'nın Sırpların eline geçmesini önleyememişti. O tarihte Srebreniça'da 36 bini mülteci olmak üzere 42 bin kişi yaşamaktaydı.

Bosna Hersek Sırpları savaşabilecek durumdaki Müslüman Boşnakları kamyonlarla taşıdıkları açık arazide katletmişlerdi. Şimdiye kadar DNA testlerinin yardımıyla 6 bin 800 kişinin kimlikleri belirlenebildi.

Srebreniça'yı korumakla görevli Hollanda askerleri bölgeden çekilerek Potocari'deki üslerine dönmüşlerdi. Hollandalılar Srebreniça'nın Sırplar tarafından alınmasına göz yummakla, Boşnaklar arasından erkeklerin seçilmesinde Sırplara yardım etmekle ve soykırım delillerinin yok edilmesine yardımcı olmakla suçlanıyorlar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Bosna Hersek SavaşıMüslümanın SırplarKaraciçLaheyBirleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesinin Bosna Hersek SırplarınınRadovan KaraciçSrebreniçaMüslümanDünya SavaşıAvrupaBosna HersekSrebreniça SırpSırp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24