Savaş suçlusu Karaciç için son söz



Hollanda'nın Lahey kentindeki Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesinin, Bosna Hersek Sırplarının lideri Radovan Karaciç hakkındaki kararı bugün açıklanacak. 70 yaşındaki Karaciç'e isnat edilen suçlar arasında, 1995 yılında Srebreniça'da 8 bin dolayında Müslüman erkeğin katledilmesi de bulunuyor. Srebreniça katliamı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da işlenen en büyük savaş suçu olarak tarihe geçmiş ve mahkeme tarafından ‘soykırım' olarak tanımlanmıştı.

1992 – 1995 yılları arasındaki Bosna Hersek savaşı sırasında ülkenin kuzeydoğusundaki Srebreniça Sırp güçlerince kuşatılmış ve Sırp bölgesi içinde kalan kent 1993 Birleşmiş Milletler tarafından ‘korunma bölgesi' ilan edilmiş ve halkın bakımı için hava köprüsü kurulmuştu. Birleşmiş Milletler askeri gücünün Srebreniça kuşatmasına son verdirme çabaları boşa gitmişti.

9 Temmuz 1995'te Sırp askerleri çok sayıdaki Hollandalı mavi bereliyi esir alarak Birleşmiş Milletlerin nöbet noktalarını zapt etmişti. NATO 11 Temmuzda düzenlediği hava operasyonlarına rağmen Srebreniça'nın Sırpların eline geçmesini önleyememişti. O tarihte Srebreniça'da 36 bini mülteci olmak üzere 42 bin kişi yaşamaktaydı.

Bosna Hersek Sırpları savaşabilecek durumdaki Müslüman Boşnakları kamyonlarla taşıdıkları açık arazide katletmişlerdi. Şimdiye kadar DNA testlerinin yardımıyla 6 bin 800 kişinin kimlikleri belirlenebildi.

Srebreniça'yı korumakla görevli Hollanda askerleri bölgeden çekilerek Potocari'deki üslerine dönmüşlerdi. Hollandalılar Srebreniça'nın Sırplar tarafından alınmasına göz yummakla, Boşnaklar arasından erkeklerin seçilmesinde Sırplara yardım etmekle ve soykırım delillerinin yok edilmesine yardımcı olmakla suçlanıyorlar.