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Dünya
Deutsche Welle

Savaş gemilerine hükümet desteği

İsrail, Alman ThyssenKrupp şirketinden 1 milyar euro değerinde dört savaş gemisi alacak. Alman hükümeti satışa 115 milyon euroluk malî desteği verecek.

14 Aralık 2014 15:07


"Bild am Sonntag" gazetesinin haberine göre İsrail, “Akdeniz ekonomi bölgesini güvence altına almak” amacıyla ThyssenKrupp'a MEKO tipi dört modern savaş gemisi yaptıracak.

Gazetenin iddiasına göre Alman hükümeti savaş gemilerinin satışına mali destekte bulunacak. Bild am Sonntag haberini Maliye Bakanlığı Müsteşarı Steffen Kampeter (CDU) tarafından Federal Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı Gesine Lötzsch'e (Sol Parti) gönderilmiş "gizli" ibareli bir metne dayandırdı.

Belgeye göre Almanya Savunma Bakanlığı, “İsrail'e savunma sistemleri sağlanması” için 115 milyon euroluk mali destek teklifinde bulundu.

İsrail askerî teçhizatlarının bir kısmını yıllardır Almanya'dan tedarik ediyor. Almanya İsrail'e en son 600 milyon euro değerinde bir denizaltı satmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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