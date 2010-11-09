Sav görevini devretti

T24- CHP'nin Genel Sekreteri Önder Sav, görevini Süheyl Batum'a devretti. Sav, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettikten sonra "Kol kırılır yen içinde kalır. Küskünlüğüm yok" dedi.

Önder Sav'ın yerine genel sekreter olarak göreve başlayacak olan Süheyl Batum, parti genel merkezinde Sav'ı karşıladı.

İkili daha sonra Genel Sekreterlik makam odasına geçti. Genel sekreterlik koltuğuna ne Sav oturdu ne de Batum...



CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Sav ve Batum'un ortasına geçti ve birlikte basına poz verdiler.

Sav görevi devrederken kısa bir açıklama da yaptı.

ACIMASIZ ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDIM



Sav şunları söyledi:



10 yıl 28 gün sürdürdüğüm genel sekreterlik görevinden ayrılıyorum.

Burada sevinçli, onurlu günlerim geçti. Kimi zaman seçimlerin yarattığı hüznü bölüştük.

Bir sitem olarak algılamayın, zaman zaman basın yayın organlarından yanlı yansız, acımalı acımasız pek çok eleştiriye maruz kaldım. Çok sabırlı davranmayı önemsedim.



Partinin zedelenmemesi için pek çok şeyi hoşgörüyle karşıladım.



Bu odanın tarihi bir önemi var. Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediğimi bu odada açıklamıştım.



Önümüzde yapacağımız pek çok iş olduğunu düşünerek yola koyulduk.

BAYKAL'A TEŞEKKÜR EDERİM



Beni Genel Sekreter olarak öneren Deniz Baykal’a ve bu görevi sürdürmemi isteyen Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederim.

Biz bir aileyiz aile arasında tartışmalar olabilir. Ama kol kırılır yen içinde kalır.

Sevgili Uğur Mumcu’nun dediği gibi yenişmez tek güç halkımızla tek güç yürümeye devam etmeliyiz.

Şu aşamada hiç kızgınlık ya da küskünlüğüm yok. Kimse de kızgın ya da küskün olmamalı.

KILIÇDAROĞLU'NA NEZAKET ZİYARETİ YAPACAĞIM



Böyle bir görevi değerli siyaset ve bilim adamı Süheyl Batum’a devrederken büyük bir iç huzuru iç rahatlığı içindeyim.

Kendisine başarılar diliyorum. Benim bir katkım olacaksa kendisine yardıma hazırım. Sayın Kılıçdaroğlu’na da bir nezaket ziyareti yapmayı düşünüyorum.

BATUM: ÖNEMLİ BİR AN



Genel Sekreterlik görevini Önder Sav’dan devralan Süheyl Batum ise şunları söyledi:



Sayın Önder Sav, kendileriyle siyaset yapmaktan onur duyduğum biridir. Bugün bir devir teslim töreni için buradayız. Çok değerli genel sekreterden görevi teslim alıyorum.

Bundan birkaç gün önce Sayın Bülent Ecevit’in anısına düzenlenen törende birlikteydik. Bugün de Atatürk’ün huzuruna gideceğiz.

Bu, CHP’nin kökeninin, yolunun nereden geldiğini çok açıklıkla gösteren bir göstergedir.

Bu devir teslim töreni bu uzun yolda sadece bir aşamadır. Hepimiz için hem duygusal hem de önemli bir an. CHP’yi ve Türkiye’yi çok daha ileriye götürmeyi hedefleyen ekibin yöneticilerinden biri oluyorum.

Sayın Sav’a bana yapacağı yardımlardan ötürü şimdiden teşekkür ediyorum.

