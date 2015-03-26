'Şaşkınlık içerisindeyiz'



Germanwings ve Lufthansa yetkilileri Fransız Başsavcılığı’ndan gelen yardımcı pilotun uçağı bilinçli olarak düşürmüş olabileceği yönünde elde edilen veriler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Kaptan pilotun uçak seyahat yüksekliğine ulaştıktan sonra yönetmeliklere uygun şekilde kokpitten ayrıldığını belirten Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr, ancak uzmanların elde ettikleri verilere göre yeniden kokpite dönmeyi başaramadığını kaydetti.

Spohr, kokpit kapısının içeriden kilitli konumuna getirilebileceğini bunun da beş dakika boyunca kapının dışarıdan açılmasını engelleyeceğini söyledi.

Carsten Spohr, Almanya yasalarına göre yardımcı pilotun sağlık durumu ve tıbbi kontrolleriyle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşmalarının ise mümkün olmadığını söyledi. Spohr, işe alma sürecinde pilotların aileleri ve yakınlarıyla konuşulup detaylı bilgi alınıp alınmadığı yönündeki soruya ise "dünya çapında böyle bir uygulamanın olmadığı" yanıtını verdi.

"Hava ulaşımı şu anda en güvenli ulaşım şeklidir" diyen Spohr, yaşanan olayın insanları etkilese de bunun söz konusu durumu değiştirmeyeceğini vurguladı.

'Gelişmeler bizi derinden sarstı'

Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt ise düşen Germanwings uçağı ile ilgili Fransız Başsavcılığı’ndan gelen haberlerle derinden sarsıldığını ifade etti. Bakan Dobrindt, düşen Germanwings uçağının pilotunun uçağın kontrolünü yardımcı pilota devredip kabini terk ettiği, daha sonra ise kabine geri dönmeyi başaramadığı şeklindeki haberleri teyit etti.

Ulaştırma Bakanı, kayıtların değerlendirilmesi sırasında uzmanların "yardımcı pilotun, kaptan pilotun kokpite girmesini engellediği ve uçağı inişe geçirdiği" yönünde veriler elde ettiğini kaydetti.

Dobrindt, Lufthansa'nın soruşturma sürecinde aktif bir şekilde işbirliği içerisinde bulunduğunu belirtti. Pilotların sürekli tıbbi kontrollerden geçirilmesinin rutin bir işlem olduğunu vurgulayan Dobrindt, Fransız adli makamlarının bu verileri Lufthansa'dan talep edeceğini, ancak ellerinde şu anda bununla ilgili bilgi olmadığını belirtti.

Ulaştırma Bakanı, 11 Eylül saldırılarının ardından kokpit kapısının içeriden her zaman açılabilirken, dışarıdan sadece bir kod yardımıyla açılabildiğini, bunun ise içeriden engellenmediği sürece mümkün olduğunu söyledi.

Dobrindt, kayıtlarda uçağın son dakikalarında yardımcı pilotun nefes alış verişinin duyulmaya ise devam ettiğini belirtti.