Sarpsborg 08-Beşiktaş: 2-3

İSTANBUL, (DHA)

STAT: Sarpsborg

HAKEMLER: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch

SARPSBORG: Vasyutin- Tveita, Horn, Tamm (Dk. 50 Jorgensen), Thomassen, Nielsen, Zachariassen, Heintz (Dk. 68 Askar), Halvorsen, Muhammed (Dk. 86 Larsen), Mortensen

BEŞİKTAŞ: Karius- Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Adriano (Dk. 78 Fatih), Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Lens (Dk.90+2 Erdem), Mustafa Pektemek, Larin (Dk. 58 Love)

GOLLER: Dk. 1 Muhammed, Dk. 6 Heintz (Sarpsborg) - Dk. 62 ve Dk. 90 Lens, Dk. 66 Love

SARI KARTLAR: Ljajic, Fatih Aksoy, Oğuzhan (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5’inci karşılaşmasında Beşiktaş ilk yarısını 2-0 geri kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle Sarpsborg\'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller, 62 ve 90’ıncı dakikalarda Lens ve 66’ncı dakikada Vagner Love\'dan geldi. Ev sahibi Sarpsborg’un golünü ise 1’inci dakikada Muhammed ile 6’ncı dakikada Heintz kaydetti.

Beşiktaş bu galibiyetle grupta puanını 7’ye yükseltirken, Sarpsborg ise 5 puanda kaldı. Beşiktaş’ın grubundaki diğer karşılaşmada ise Malmö sahasında Genk ile 2-2 berabere kaldı.