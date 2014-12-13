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Dünya
Deutsche Welle

Şarlman Ödülü Schulz’a

Avrupa Birliği’nin bütünlüğüne yönelik çalışmalarda bulunanlara verilen Uluslararası Şarlman Ödülü’nün 2015 yılındaki sahibi Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz oldu.

13 Aralık 2014 18:11


Almanya'nın Aachen kentinde 1950 yılından beri dağıtılan ödüle Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz layık görüldü.

Ödül heyeti tarafından yapılan açıklamada Schulz'un Avrupa demokrasisinin yaşatılmasının mükemmel bir temsilcisi olması sebebiyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Martin Schulz'un bir öncü düşünür olarak Avrupa Parlamentosu'nun, parlamentarizmin ve demokratik meşruluğun güçlendirilmesine hizmette bulunduğu ifade edildi. Sosyal demokrat siyasetçinin, vatandaşların arzularını önemsediği ve halkın Avrupa'yla özdeşlik kurmasını güçlendirdiği kaydedildi.

Uluslararası Şarlman Ödülü'nün 2014 yılındaki sahibi dönemin Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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