Şarlman Ödülü Schulz’a



Almanya'nın Aachen kentinde 1950 yılından beri dağıtılan ödüle Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz layık görüldü.

Ödül heyeti tarafından yapılan açıklamada Schulz'un Avrupa demokrasisinin yaşatılmasının mükemmel bir temsilcisi olması sebebiyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Martin Schulz'un bir öncü düşünür olarak Avrupa Parlamentosu'nun, parlamentarizmin ve demokratik meşruluğun güçlendirilmesine hizmette bulunduğu ifade edildi. Sosyal demokrat siyasetçinin, vatandaşların arzularını önemsediği ve halkın Avrupa'yla özdeşlik kurmasını güçlendirdiği kaydedildi.

Uluslararası Şarlman Ödülü'nün 2014 yılındaki sahibi dönemin Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy olmuştu.