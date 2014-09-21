Sarkozy'nin dönüş hazırlıkları



Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, siyasete geri döneceğini açıklamasının ardından işe krizlerle sarsılan partisini yenilemekle başlamak istiyor. Fransız "Journal du Dimanche" gazetesine konuşan Sarkozy, partisi Halk Hareketi Birliği'ne (UMP) yeni bir yön vermek istediğini belirterek "Partinin adını değiştireceğim ve partiyi yeniden örgütleyeceğim" diye konuştu.

"Siyasi ailesini" yeniden öne çıkarmak istediğini kaydeden Sarkozy'nin kasım ayı sonunda partinin başına geçmek istediğine dikkat çekiliyor. Sarkozy'nin partisinin başına geçmesi, 2017 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerine aday olmasının ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Devlet başkanlığı seçimine katılıp katılmayacağı tartışmasına "Ben devlet başkanlığına adaylığımı açıklamadım" diyerek yanıt veren Sarkozy ise bunun başka bir zaman olacağını kaydetti.

Ancak Sarkozy'nin partinin başına geçebilmek için parti içinde zorlu bir yolu katetmesi gerekiyor. Bordeaux'nun popüler Belediye Başkanı ve eski başbakan Alain Juppe'nin Sarkozy'nin siyasete dönüş planıyla ilgili olarak "Ben sonuna kadar gideceğim" şeklindeki açıklaması muhafazakarlar arasında yarışın başlayacağına işaret ediyor.

Sarkozy'nin eskiden lideri olduğu UMP son dönemlerde yaşanan skandallar yüzünden zor günler geçirmişti. UMP'nin yaklaşık 260 bin üyesi internet üzerinden 29 Kasım'da yapılacak oylamada partinin yeni başkanını seçecek.

Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre ise Fransızların yüzde 60'dan fazlası Sarkozy'nin siyasete geri dönüşünü desteklemiyor ve devlet başkanlığına da aday olmasını istemiyor. Buna karşın UMP taraftarlarının büyük çoğunluğu Sarkozy'nin dönüşüne destek veriyor.