Sarkozy’nin başı vudu bebekleriyle dertte

Sarkozy bu kez de iğne batırılan kartondan oyuncak (Vudu) bebeklerini çıkartan bir yayıneviyle hesaplaşıyor.



Özel yaşamının detaylarını ifşa eden şahısları susturmaya pek meraklı Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bu kez iğne batırılan kartondan oyuncak bebeklerini çıkartan bir yayıneviyle hesaplaşıyor.



Sarkozy, oyuncağı büyü el kitabıyla birlikte dağıtan K&B şirketini dava açmakla tehdit etti. Üzerinde Sarkozy’nin şubatta elini sıkmayan bir çiftçiyi azarlarken dediği “Defol, zavallı g...t deliği” sözü ile 2005’te varoş isyanına katılan gençleri aşağılamak için kullandığı ‘Pislik yığını’ ifadesinin yer aldığı oyuncaklar, Elysee Sarayı’nın öfkesini çekti.



Fransız liderin avukatı Thierry Herzog şirkete bir mektup gönderip ürünlerin hemen piyasadan çekilmesini istedi. Aksi halde dava açılacağını belirten Herzog “Sarkozy, konumu ne olursa olsun koruması gereken bir imajı var” diye ekledi.



20 bin adet piyasaya sürülen ürünle birlikte verilen kitapçıkta, iğneyi batırarak Sarkozy’ye nasıl ‘voodoo (vudu) büyüsü’ yapılacağı öğretiliyor. K&B geçen yılki seçimde Sarkozy’ye rakip Sosyalist lider Segolene Royal’in oyuncağını da 12 bin adet piyasaya sürdü. Royal’ın avukatı da Sarkozy gibi şirketi dava edeceğini duyurdu.



İğne batırarak lanet okumak



Vudu ayini, Batı Afrika kökenli ruhçu bir dini gelenekten geliyor. Yaygın inanışa göre vudu takipçileri, düşmanlarını temsil eden oyuncaklara iğne batırarak lanet okuyor. Sarkozy, Elysee’ye çıktığı Haziran 2007’den beri çok sayıda hakaret davası açtı. Ocakta kendisi ve eşi Carla Bruni’nin posterini reklamında kullanan Ryanair’e açtığı davayı kazanan Sarkozy, geçen hafta özel yaşamına dair bilgi toplayan eski polis şefini dava etti.

