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Dünya
Deutsche Welle

Sarkozy'den seçim başarısı

Nicolas Sarkozy liderliğindeki muhafazakar Halk Hareketi Birliği (UMP) Fransa’da yapılan il meclisi seçimlerinin ilk turunda zafer elde etti. Aşırı sağcı Ulusal Cephe tahmin edilenden kötü bir sonuç aldı.

23 Mart 2015 11:16


Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre UMP oyların yüzde 32'sini alırken Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Cephe yüzde 25 ile ikinci parti olmayı başardı. Cumhurbaşkanı François Hollande liderliğindeki Sosyalist Parti'nin oy oranı ise yüzde 24'te kaldı.

Seçim öncesinde yapılan anketlere göre UMP ile Ulusal Cephe arasında başa baş bir mücadele söz konusuydu. Bazı kamuoyu araştırmaları, Ulusal Cephe'nin ilk turda yüzde 30'a ulaşacağını tahmin ediyordu.

Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen geçen yıl yapılan Avrupa seçimlerinden yüksek bir oy oranı yakalandığını belirterek sonucun bir başarı olduğunu söyledi. Le Pen sosyalist Başbakan Manuel Valls'ın da istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Ulusal Cephe 98 bölgeden (departement) 43'ünde yarışı önde götürürken 21 bölgede oyların en az yüzde 30'unu elde etti.

Seçimlerin ikinci turu 29 Mart'ta yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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