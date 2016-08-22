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Dünya
Deutsche Welle

Sarkozy adaylığını açıkladı

Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Sarkozy, 2017'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu.

22 Ağustos 2016 21:16


Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Sarkozy, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada 2017 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakâr parti UMP'den adaylığını koyacağını açıkladı. Sarkozy, "Tarihimizin bu zor anlarında mücadeleyi yürütecek güce sahip olduğumu hissediyorum" dedi.

61 yaşındaki Sarkozy, 2012 yılındaki seçimlerde Hollande karşısında seçimi kaybetmişti.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek yılın bahar aylarında yapılacak. Sarkozy'nin seçim yarışında öncelikle parti içindeki ön seçim sürecini tamamlaması gerekiyor.

Tartışma yaratan sözler

Fransa'da Sosyalist Partili Cumhurbaşkanı François Hollande, son yapılan anketlere göre, oy oranını artırmayı başardı. BVA tarafından yapılan son ankete göre, Hollande'dan memnun olan Fransızların oranı yüzde 19'a yükseldi. Aynı araştırmada olası bir seçimde Sarkozy'yi destekleyeceğini açıklayan vatandaşların oranı ise yüzde 24 olarak tespit edildi. Aynı araştırmada sağ popülist Ulusal Cephe'nin lideri Marie Le Pen'e halk desteğinin ise yüzde 27 olduğu görüldü.

Fransa'da peş peşe meydana gelen terör saldırılarının ardından Sarkozy, "Valeurs actuelles" dergisine açıklamasında, "Bize savaş açıldı" demişti. Fransa'nın acımasız olması gerektiğini belirten Eski Cumhurbaşkanı, Nice'te 86 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, suç işlememiş İslamcıların da gözaltına alınması talebi ile tartışma yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Hollande ise bu öneriyle ilgili olarak, "10 bin kişiyi birden hapse atmak söz konusu olamaz" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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