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SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA) Sarıyer'de yol çöktü

29 Kasım 2018 13:14

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer\'de yol çöktü. O sırada yoldan araç ve yayanın geçmemesi olası bir facianın önüne geçmiş oldu. 
Sarıyer Rumeli Kavağı Liman Caddesi\'nin yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen olay sırasında araç ve yayalarının geçmemesi olası yaralanma ve can kaybını önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı. 

Görüntü dökümü:
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-Çöken yol
-Belediye ekipleri
-Güvenlik şeridi
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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