Sarıyer'de istinat duvarı çöktü

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) SARIYER\'de yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Kocataş Mahallesi, Günaydın Sokak\'ta saat 08.00 sıralarında etkili olan yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin yaşandığı yol şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

Çökmenin yaşandığı sokakta oturan Hüseyin Aydoğdu, \"Duvar yapıldıktan sonra duvarın arkası boş olduğu için yukarıdan gelen yağmur duvarın içine girdi. Duvarın içi dolunca sabah biranda büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada iyi ki insan ya da araba yoktu. Bir facia olabilirdi\" dedi.

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