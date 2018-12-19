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SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Sarıyer'de yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

19 Aralık 2018 16:05

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer\'de yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Kocataş Mahallesi, Günaydın sokakta sabah saat 08.00 sıralarında etkili olan yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin yaşandığı yol şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. 

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ
Çökmenin yaşandığı sokakta oturan Hüseyin Aydoğdu, \"Duvar yapıldıktan sonra duvarın arkası boş olduğu için yukarıdan gelen yağmur duvarın içine girdi. Duvarın içi dolunca sabah biranda büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada iyi ki insan ya da araba yoktu. Bir facia olabilirdi\" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Çöken yol ve istinat duvarından görüntü
-Kapanan yoldan görüntü
-Yola savrulan toprak
-Mahalle sakini ile röp.
-Genel ve detaylar


 

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