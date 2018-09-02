Sarıyer - Manisapor: 2-1

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA

STAT: Yusuf Ziya Öniş

HAKEMLER: Yakup Özhan (xx), Onur İçyer (xx), Mert Bulut (xx)

SARIYER: Ali (xx) - Feyyaz (xx), Yaser (xxx), Nuri (xx) (Dk. 89 Doğukan x), Alim (xxx) (Dk. 87 Kerem x), Özgür (xx), Abdullah (xx), Ali Kuçik (x) (Dk. 72 Bertul x), Hüseyin (xx), Serkan (xx), Adem (xx)

MANİSASPOR: Zafer (x) - Bayram (x), İlkay (x), Berk (x), Kemal (x) (Dk. 47 Ömer Atiş x), Ulaş (x), Timur (xx), Ömer (x), Uğur (x) (Dk. 65 Gökhan x), Akın (x) (Dk. 73 Okan x), Furkan (x)

GOLLER: Dk. 38 (P) Yaser, Dk. 45 Alim (Sarıyer) - Dk. 75 Timur (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Nuri, Adem, Bertul (Sarıyer) - İlkay, Bayram (Manisaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 1\'inci hafta maçında Sarıyer, sahasında konuk ettiği Manisaspor\'u Yaser ve Alim\'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü ise 75\'inci dakikada Timur\'dan geldi.