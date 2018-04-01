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Spor

Sarıyer - Keçiörengücü: 2-5 

Gökhan HEBEPÇİ,İSTANBUL,(DHA) STAT: Yusuf Ziya Öniş  HAKEMLER : Davut Dakul Çelik, Tamer Okuldaş, Mustafa Han SARIYER: Kubilay, Emrah (Dk

01 Nisan 2018 20:14

Gökhan HEBEPÇİ,İSTANBUL,(DHA)

STAT: Yusuf Ziya Öniş 
HAKEMLER : Davut Dakul Çelik, Tamer Okuldaş, Mustafa Han
SARIYER: Kubilay, Emrah (Dk. 61 Doğukan), Yaser, Kemal, Adem (Dk. 27 Ali), Fırat, Serkan, Yusuf, Kerem (Dk. 50 Alim), Fatih, Bertul
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup, Rıdvan, Hüseyin, Şahin, Sinan, Efe, Ayhan, İlyas (Dk. 76 Umut), Burak (Dk. 81 Uğur), Abdurrahman, Ahmet (Dk. 68 Okan) 
GOLLER: Dk. 23 ve Dk 58 Burak  Dk. 45 Ahmet Dk. 45+2 Abdurrahman, Dk. 85 Okan (Keçiörengücü), Dk. 34 Kerem Dk. 81 Alim (Sarıyer)
SARI KARTLAR:  Bertul, Serkan (Sarıyer), Şahin (Keçiörengücü)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 29\'uncu hafta karşılaşmasında Sarıyer deplasmanına çıkan Keçiörengücü rakibini 5-2 mağlup etti. Keçiörengücü 54 puanla 6\'ncı sıraya yükselirken, Sarıyer, 40 puanla 8\'inci sırada kaldı. 
 

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