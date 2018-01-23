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Sarıoğlan'da bebek ölümü

ÖZER KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde Suriyeli annenin dünyaya getirdiği bebek, doğumun hemen ardından öldü

23 Ocak 2018 18:15

ÖZER KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde Suriyeli annenin dünyaya getirdiği bebek, doğumun hemen ardından öldü.
Sarıoğlan ilçesi Düzencik Mahallesi\'nde Suriye uyruklu Mona El Hamde (25) doğum sancısı artınca tek başına evde doğum yaptı. Bebek, doğumun ardından öldü. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Doğum yapan Mona El Hamde\'yi tedavisi yapılmak üzere Kadın Doğum Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Suriyeli kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ölü doğan bebek ise otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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