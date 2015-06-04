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Çevre

Sarımsaklı Plajı sahipsiz kaldı

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’ndeki Sarımsaklı Plajı’nda tuvalet, duş kabinleri ile büfeler bakımsız ve kirli görüntüsüyle çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu

04 Haziran 2015 22:26

Ayvalık İlçesi’nde Büyükşehir Yasası’nden önce Küçükköy Belde Belediyesi tarafından yaz sezonu öncesi bakım ve temizliği yapılan Sarımsaklı Plajı, bu yıl sahipsiz bir görünüme büründü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi arasındaki yetki karmaşasına bağlı olarak plajın bakımsız kaldığını iddia eden AKP Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Sarımsaklı kumsalının, Milli Emlak tarafından önümüzdeki günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devredileceğini söyledi.

Plajdaki büfe, tuvalet ve duşların her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından kullanıldığını hatırlatan Kayaalp, "Bu yıl Sarımsaklı Plajı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanına girecek. Ancak halen daha resmi yazışmalar sürüyor. Hazineye ait Milli Emlak tarafından bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor. Bu yüzden de henüz herhangi bir somut adım atılmadı. Ama önümüzdeki haftadan itibaren Sarımsaklı Plajı’nın turizm sezonuna ivedilikle hazırlanması için gerekli çalışmalar başlatılmalı" diye konuştu.

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