ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara, çoklu organ yetmezliğinden 88 yaşında hayatını kaybetti.

Şarık Tara kimdir?

Enka Holding Fahri Başkanı ve inşaat yüksek mühendisi Şarık Tara, 22 Nisan 1930 yılında Üsküp’te doğdu.

Annesi Erenköy Kız Lisesi’nde okumuş, dönemin şartları uygun olmadığından tıp tahsili yapmamış, ancak yüksek kültürlü bir kimse olan Mahmure Hanım’dır. Anne tarafından I. Murat’ın öncü kuvvet komutanı ve Yıldırım Bayezid tarafından Üsküp ve Kosova bölgesini idareye tayin edilmiş olan Yiğit Bey’in torunudur. Yahya Kemal ile de torun çocukları olmaları nedeniyle aralarında akrabalık bağı vardır. Babası Fevzi Bey ise, bilindiği kadarı ile son üç kuşağı esnaflık yapan Karadağ kökenli Hacıhamziç (Tara’nın dedesi İbrahim Bey’in babası Hamza Bey’den dolayı bu isimle anılırlar-Tara soyadı ise Karadağ’daki Tara Dağı ve Tara Nehri’nden gelmektedir) ailesindendir. Fevzi Tara, Üsküp, Beyrut ve Belgrad’da tahsil yapmış bir avukattır. Sancak ve güney Yugoslavya Müslümanlarının Yugoslavya Kralı nezdinde temsilciliğini de yapan babası Manastır’da avukatlık stajını yaparken annesi ile tanışmışlardır. Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1949’da girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1954 yılında mezun oldu.

Şarık Tara'nın ticari kariyeri

1942 yılında Üsküp Başkonsolosu Reşat Karabuda’nın yardımıyla İstanbul’a geldi. 1944’te ailesinin de geldiği Türkiye'de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 1957 yılında kız kardeşi Vildan Gülçelik’in kocası (daha sonra bir uçak kazasında vefat eden eniştesi Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kolektif Şirketini kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başladı. Enişte ve kayınbirader sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan bir isim olan ENKA Kolektif Şirketi daha sonra Anonim Şirket’e, 1972’de de ENKA Holding A.Ş.'ye dönüştü. Şarık Tara, bünyesinde çok sayıda şirketin yer aldığı ENKA Holding Yatırım Anonim Şirketi'nin halen Fahri (Onursal) Başkanlığını yapmaktaydı.

Şarık Tara'ın serveti

Şarık Tara, Forbes Türkiye’nin 2017’de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 2.4 milyar dolarlık servetiyle 6. sırada yer aldı.