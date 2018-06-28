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Şarık Tara hayatını kaybetti

İstanbul, (DHA)- ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti

28 Haziran 2018 22:52

İstanbul, (DHA)- ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. 88 yaşındaki iş adamı Tara\'nın çok çoklu organ yetmezliğinden öldüğü öğrenildi. 

ŞARIK TARA KİMDİR?
1930 Üsküp doğumlu Şarık Tara, Enka Holding Fahri Başkanıdır ve inşaat yüksek mühendisidir. Şarık Tara, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanıdır 2014 yılında ödediği 37,6 milyon lira ile Türkiye’nin en fazla vergi veren kişisi olmuştur. 2015 yılı verilerine göre 2,4 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye’nin en zengin 6. ismi olmuştur.

 

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