T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Sarı kokmaz!'

Almanya'nın başkenti Berlin'de tamamıyla elektrikle çalışan belediye otobüsleri hizmete girdi.

01 Eylül 2015 20:05


Zoo ve Südkreuz garı arasındaki toplam 6 kilometre uzunluğundaki güzergâhta ilk aşamada 4 otobüs hizmet verecek. Sarı renkli otobüsler üzerinde "sarı kokmaz!" sloganı yer alıyor.

Araçlar Polonya merkezli Solaris tarafından üretildi. "Urbino 12 electric" serisi otobüsler, 218 beygir gücünde motorla donatılmış. Manyetik indüksiyon özelliğine sahip araçların bataryaları duraklarda kablosuz yöntemle kendiliğinden şarj oluyor. Şarj cihazları duraklardaki yol altına yerleştirildi. Uygun posizyona geldikten sonra aracın altındaki şarj birimi harekete geçiyor.

Manyetik indüksiyon yöntemi

Oluşan manyetik alan üzerinden batarya enerjiyle yükleniyor. Her şarj seansı 4 – 7 dakika sürüyor. Akşam garaja çekilen araç bu kez kabloyla şarj ediliyor. Manyetik indüksiyonla şarj edilen belediye otobüsleri şimdiye kadar Mannheim ve Braunschweig'da sefere çıktı. "Primove" adı verilen sistemi Kanada merkezli Bombardier şirketi geliştirdi.

Devlet destek veriyor

Berlin Toplu Taşımacılık İşletmesi (BVG) Genel Müdürü Sigrid Nikutta, tüm güzergâhlarda elektrikli otobüslere geçmeden önceden önce uygulamada karşılaşılabilecek muhtemel sorunları gözleyeceklerini söyledi. Almanya hükümeti Berlin'deki ilk elektrikli belediye otobüslerine önümüzdeki yılın ortasına kadar 4,1 milyon euroluk kaynakla destek veriyor. Daha sonra proje Berlin eyalet yönetimi tarafından 2023 yılına kadar teşvik edilecek.

Elektrikli araçların motoru ses çıkarmadığından, yolcular durağa yaklaşan otobüs tarafından özel bir sesle uyarılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaBerlinSüdkreuzPolonyaSolarisMannheimBraunschweigKanadaBombardierToplu TaşımacılıkGenel Müdürü Sigrid NikuttaDeutsche Welle Türkçe DW/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24