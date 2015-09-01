

Zoo ve Südkreuz garı arasındaki toplam 6 kilometre uzunluğundaki güzergâhta ilk aşamada 4 otobüs hizmet verecek. Sarı renkli otobüsler üzerinde "sarı kokmaz!" sloganı yer alıyor.

Araçlar Polonya merkezli Solaris tarafından üretildi. "Urbino 12 electric" serisi otobüsler, 218 beygir gücünde motorla donatılmış. Manyetik indüksiyon özelliğine sahip araçların bataryaları duraklarda kablosuz yöntemle kendiliğinden şarj oluyor. Şarj cihazları duraklardaki yol altına yerleştirildi. Uygun posizyona geldikten sonra aracın altındaki şarj birimi harekete geçiyor.

Manyetik indüksiyon yöntemi

Oluşan manyetik alan üzerinden batarya enerjiyle yükleniyor. Her şarj seansı 4 – 7 dakika sürüyor. Akşam garaja çekilen araç bu kez kabloyla şarj ediliyor. Manyetik indüksiyonla şarj edilen belediye otobüsleri şimdiye kadar Mannheim ve Braunschweig'da sefere çıktı. "Primove" adı verilen sistemi Kanada merkezli Bombardier şirketi geliştirdi.

Devlet destek veriyor

Berlin Toplu Taşımacılık İşletmesi (BVG) Genel Müdürü Sigrid Nikutta, tüm güzergâhlarda elektrikli otobüslere geçmeden önceden önce uygulamada karşılaşılabilecek muhtemel sorunları gözleyeceklerini söyledi. Almanya hükümeti Berlin'deki ilk elektrikli belediye otobüslerine önümüzdeki yılın ortasına kadar 4,1 milyon euroluk kaynakla destek veriyor. Daha sonra proje Berlin eyalet yönetimi tarafından 2023 yılına kadar teşvik edilecek.

Elektrikli araçların motoru ses çıkarmadığından, yolcular durağa yaklaşan otobüs tarafından özel bir sesle uyarılacak.