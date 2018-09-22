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Şarampole uçan kamyonun şoförü öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole uçarak ağaca çarpan hafriyat yüklü kamyonun şoförü Ali Kocabay (55), öldü

22 Eylül 2018 18:25

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole uçarak ağaca çarpan hafriyat yüklü kamyonun şoförü Ali Kocabay (55), öldü.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Seki Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir inşaat alanından hafriyat taşıyan Ali Kocabay, yönetimindeki 06 DC 7668 plakalı kamyon, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole uçtu. Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyon, ağaçlara çarparak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kamyondan çıkarılan Ali Kocabay, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Kocabay\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Tavas Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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