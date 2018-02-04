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Şanlıurfaspor - Altay: 2-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - STAT: GAP Stadyumu HAKEMLER: Burak Şeker (xxx), Soner Maraş (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx) ŞANLIURFASPOR: İbrahim Demir (xxx)- Oğuzhan (xxx), Artun (x) (Dk

04 Şubat 2018 18:21

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) -

STAT: GAP Stadyumu
HAKEMLER: Burak Şeker (xxx), Soner Maraş (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx)
ŞANLIURFASPOR: İbrahim Demir (xxx)- Oğuzhan (xxx), Artun (x) (Dk.82 Halil), Hüseyin (xxx), Mehmet Taşçı (xxx), Feridun (xx), İsmail (xxx), Muhammed (xxx), İzzet (xxx), Yasin (xx) (Dk.67 Mehmet Albayrak x), Bahadır (xxx)
ALTAYSPOR: Egemen (xxx)- Serkan (xxx), Hayrullah (xxx), Mahsut (xxx), Hüsamettin (xxx), Ferhat (xx) (Dk.72 İbrahim Ferdi Coşkun x), Ozan (xx) (Dk.88 Doğan), Murat (xxx), İbrahim Öztürk (xxx), İhsan (x) (Dk.80 İbrahim Akın), Mustafa (xxx)
GOLLER: Dk.45 Hüseyin, Dk.90 Mehmet Albayrak (penaltı) - (Şanlıurfaspor), Dk.30 İbrahim Öztürk (penaltı) (Altayspor)
SARI KARTLAR: Feridun, İsmail, Artun (Şanlıurfaspor) - İhsan, İbrahim Ferdi Coşkun, (Altayspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Altay\'ı 2-1 yendi.
30\'uncu dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde kalan topa savunma oyuncusunun elle oynamasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan İbrahim, topu filelerle buluşturdu: 0-1.
45’inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan Hüseyin topu ağlara buluşturdu: 1-1.
90’ıncı dakikada Oğuzhan\'ın ortasına yükselen Mehmet Albayrak\'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-1.
Karşılaşma Şanlıurfaspor\'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

​(FOTOĞRAFLI)

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