Şanlıurfa'da yağış rekoru

ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa\'da, geçen yılın son 3 ayı ve bu yılki yağışlarla birlikte metrekareye 470 kilogram yağış düştü. İl Metroloji Müdürü Necati Kızıler, \"Yağışları geçen yıllara göre değerlendirecek olursak, rekor diyebileceğimiz yağışlar elde ettik\" dedi.

Kışların kurak geçtiği Şanlıurfa\'da geçen yılın \'Ekim, Kasım ve Aralık\' döneminde metrekareye 470 kilogram yağış düştü. İl Meteoroloji Müdürü Necati Kızıler son 3 ayda yağış rekoru kırıldığını açıkladı.

\'GÖRÜLMEMİŞ YAĞIŞ\'

Kızıler, daha önce kentte böyle bir durumun yaşanmadığını belirterek, \"Yağışları geçen yıllara göre değerlendirecek olursak, rekor diyebileceğimiz yağışlar elde ettik. 2017 Ekim ayında metrekareye 15,7 kilogram, 2018 Ekim ayında 39,6 kilogram; 2017 Kasım\'da 16,3 kilogram, Kasım 2018 ise 106,6 kilogram yağış düştü. 2017 Aralık\'ta 7,4 kilogram, 2018 yılının aynı ayında ise 259,2 kilogram. Bu 3 aylık toplamımız 405,4 kilogram. Ama şu anki yağışı da ekleyecek olursak, 470 civarı bir yağış oldu. Bizim yıllar ortalamamız, Şanlıurfa\'nın 434 kilogram. Bu 3 ayda olmamış bir yağış olmuştur. Daha önce hiç 3 ayda, bir yılın toplamını bulmadık\" dedi.

\'ÇİFTÇİ OLUMSUZ ETKİLENDİ\'

Yağışlar nedeniyle çiftçilerin zarar gördüğünü söyleyen Necati Kızıler, Kızıler, \"Ocak 2019\'un toplamı 64,7 kilogram yani 7-8 günlük periyotta kaydedilen. Daha yağışlı bir hava da bekleniyor. Tabii bu durumda pamuk ve mısır zarar görmüştür ama barajlar ve yer altı kaynakları açısından çok zengin bir yıl oldu\" diye konuştu.

Sıcaklıkların Şanlıurfa\'da daha da düşeceğini sözlerine ekleyen İl Meteoroloji Müdürü Necati Kızıler, Siverek\'te da kar yağışı beklendiğini kaydetti.



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