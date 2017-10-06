Şanlıurfa'da velilerden, 'konteyner sınıf' protestosu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da Süleymaniye İlkokulu\'nda öğrenci sayısının yoğunluğu nedeniyle konteyner sınıf kurulması öğrenci velileri tarafından protesto edildi.

Devleşti Mahallesi\'ndeki 30 derslikli olan ve bin 500 öğrencisi bulunan Süleymaniye İlkokulu\'nda sınıf mevcutlarının kalabalık olması nedeniyle okul bahçesine ek olarak konteyner sınıflar kuruldu. Bu duruma tepki gösteren bir grup öğrenci velisi okul bahçesinde toplanarak bu şekilde çocuklarının eğitim görmesini protesto etti. Veliler, konteynerde eğitim görmek zorunda kalan çocuklarının perişan olacağını belirterek, \"Suriyeliler sınıflarda eğitim görürken, bizim çocuklarımızın konteynerde eğitim görmesini istemiyoruz. Kış aylarında çocuklarımız soğuk konteyner içinde eğitim görmeleri çok zordur. Bu sorunun biran önce çözülmesini ve çocuklarımızın sağlıklı bir yapı içinde eğitim görmelerini istiyoruz\" dedi.

Öğrencilerin konteynerde eğitim görmemesi için Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne müracaat ettiklerini ifade eden öğrenci velisi Fatma Kaya, \"Suriyeli öğrenciler sınıflarda eğitim görüyor. Bizim çocuklarımızı konteynere attılar. Böyle bir adalet olamaz. Bizim çocuklarımız burada ikinci sınıf muamelesi görmeye başladı. Okulda biran önce yetkililer gerekli önlem alsınlar. Aksi takdirde bizler çocuklarımızı okula göndermeme kararını alacağız\" diye konuştu.



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