Şanlıurfa'da Kudüs protestosu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da cuma namazının ardından düzenlenen yürüyüşte, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi.

Balıklıgöl\'deki Dergah Camisi\'nde cuma namazını kılan vatandaşlar, ardından Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirip ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Yürüyüşten sonra, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Tel Aviv\'de yer alan ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma ve Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı basın açıklamasıyla protesto edildi. Açıklamanın ardından eylemciler, Balıklıgöl\'den Haşimiye Meydanı\'na kadar yürüdü. Çeşitli sloganların atıldığı yürüyüşte özel harekât polisleri zırhlı araçlarla önlem aldı.



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