-ŞANDIR: ''AÇILIMI DURDUR, GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRELİM'' TMBB (A.A) - 16.07.2010 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''başlattığı açılımı durdurması halinde'' MHP'nin, görüşme talebini yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şandır, MHP'nin açılımla ilgili görüşlerini ve Anayasa değişikliğiyle ilgili endişelerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir rapor halinde sunduklarını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin bu konudaki görüşlerini öğrenmek için söz konusu raporu inceleyebileceğini söyledi. ''Başbakanlar karnından konuşmaz'' diyen Şandır, şunları söyledi: ''Başbakan bu ülkeyi millet adına yönetmekle sorumlu ve uzlaşmayı temin etmekle de görevli. Herkesle kavga ederek, hakaret ederek, MHP'ye 'ırkçı, kafatasçı' diyerek MHP ile uzlaşma, diyalog arayamaz. Kendi sorumluluğunda gelinen nokta itibariyle Türkiye kan kaybetmektedir ve bu akan kanın sorumlusudur. Sayın Başbakan, kendi sorumluluğunda bir çırpınış içindedir. Biz Başbakan'ın PKK açılımına, PKK'nın kan akıtarak gerçekleştiremediklerini siyaset üreterek gerçekleştirme gayretine katkı vermeyeceğimizi söylemiştik. Sayın Başbakan, eğer girdiği bu yolun yanlış olduğunu, yapılanların bölücü terörü durdurmadığını görür, yaptıklarından geri döner, milletten özür dilerse, biz PKK ile mücadelede, milletimizle birlikte bu konuda fikir birliği içinde olduğumuzu belirtmiştik, mücadeleye hazır olduğumuzu söylemiştik. Sayın Başbakan, gelinen durumun sorumlusudur. Açılım başladığından bu yana 150'ye yakın şehit vermişiz. Bu sonucun sorumlusu Başbakan'dır. Bunu kabul ettiği ve başlattığı açılımı durdurduğu takdirde MHP görüşme taleplerini tekrar değerlendirmeye hazırdır.'' Şandır, AK Parti Genel Yardımcısı Hüseyin Çelik'in, ''profesyonel birlikte sarkık bıyıklı olmayacak'' şeklindeki ifadesİni nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya, ''Sayın Çelik bir fabrika kursun, kendine benzer adamlar üretsin, onları görevlendirsin'' şeklinde yanıt verdi.