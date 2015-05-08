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Dünya
Deutsche Welle

Sandıktan Cameron çıktı

İngiltere'de yapılan parlamento seçimlerinden muhafazakarlar birinci parti olarak çıktı. Ancak Cameron, mutlak çoğunluğa erişememiş görünüyor.

08 Mayıs 2015 12:17


Kesin olmayan sonuçlara göre, İngiltere'de kıran kırana geçen seçim yarışını Başbakan David Cameron'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti kazandı. Muhafazakar Parti'nin 650 üyeli Avam Kamarası'nda 325 sandalye, İşçi Partisi'nin de 232 sandalye kazandığı tahmin ediliyor.

Ancak bu sonuçlara göre, Cameron'a hükümeti kurabilmek için gerekli çoğunluğu sağlamamış görünüyor. Bu nedenle Muhafazakar Parti'nin bir koalisyon ortağı bulması gerekebilir. Liberal Demokratlar ya da Kuzey İrlanda’daki Demokratik Birlik Partisi'nden destek alabileceği belirtiliyor.

Ne dediler?

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından konuşan muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband, “bu hayal kırıklığı yaratan zorlu gece için çok üzgün olduğunu” söyledi. Miliband, beklentilerin çok altında kaldıklarını kaydetti.

Seçim bölgesi Oxfordshire'da açıklama yapan Cameron da kesin sonuçlar netleşmese de Muhafazakarlar için açık bir başarı olduğunu dile getirdi. Cameron önümüzdeki günlerde hükümeti oluşturmayı umut ettiğini kaydetti. David Cameron, seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı anları “çok muazzam bir gece” olarak nitelendirdi.

AB referandumu olacak mı?

Muhafazakarların zaferi, Cameron'un yeniden seçilmesi durumunda söz verdiği gibi İngiltere'de iki yıl içinde AB'den ayrılıp ayrılınmayacağına dair bir referandum yapılabileceği anlamına geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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