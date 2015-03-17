Sanayide dijital devrim



Fuarda herkes yeni bir sanayi devriminden, bütün dünyanın dijitalleşmesinden söz ediyor. Analog çağı kapanıyor. İlk sanayi devrimi buharlı makinenin icadıydı. Ardından elektriğin keşfi geldi, daha sonra da bilgisayar. Sanayi devrimleri hep köklü değişikliklere yol açmıştır. Şimdi sanayi devrimleri arasında bütün branşları saracak bir bağlantı kuruluyor. Google kendiliğinden giden otomobil yaparsa, Volkswagen ne olacak? Alman Enformasyon Teknolojileri Birliği Bitkom'un başkanı Dieter Kempf dijital devrimin büyük fırsatlar yarattığını söylüyor:

“Klasik endüstri branşlarındaki avantajımızın sayısallaştırılmasını mükemmel bir şekilde başardık. Alman otomotivciliği ve makine sanayi dünyada rakip tanımıyor. Şimdi sıra yeni sanayi devrimine, daha kaliteli ve daha fazla üretebilmek için dijitalleştirme halkasını katma değer zincirine ilave etmeye geldi.”

‘Nesnelerin interneti'

Dijital sanayi devrimini yapabilmek ise ayrı bir konu. Sanayi standartlarıyla ilgili yarışta Almanya'nın geriye düşmesinden endişe ediliyor. Tehlikeyi sezen Almanya hükümeti ‘sayısal ekonomi mucizesi' yaratılacağını ilan etti. Ancak birçok husus henüz aydınlığa kavuşmuş değil. Microsoft CeBIT fuarında ekonomi bakanına bu mucizenin nasıl başarılabileceğine dair bir memorandum sundu. Microsoft yöneticilerinden Klaus von Rottkay hazırladıkları yol haritasıyla ilgili olarak DW mikrofonlarına şunları söyledi:

“Dijitalleştirme tek bir branşın becerebileceği bir şey değil. Özel sektör, bilim dünyası, hükümet ve kamuoyu el ele vermeli. Almanya'nın yol ayrımına geldiği kanaatindeyim. Şimdilik orta sıralardayız. Gerilere düşmek değil, zirveye yükselmek istiyoruz. Kısacası, az lâf çok işe ihtiyacımız var. İnovasyon getiren fikirleri uygulamaya koymamız, yeni kuruluşları teşvik etmemiz, heyecanla harekete geçmemiz ve tartışmak yerine yeni standartlar yaratma cesaretini kendimizde görmemiz lazım.”

‘Nesnelerin interneti' olarak da adlandırılan dijital devrim için her şeyden önce son derece hızlı internet gerekiyor. Esas olan, ‘nesneler' arasındaki iletişimde zaman kaybedilmemesidir. Vodafone şirketinin Hannover'deki CeBIT fuarında tanıttığı kablosuz telefon teknolojisinin beşinci nesli güncel LTE standardından bin kat hızlı iletişim sağlıyor.

Hızlı internet, zeki yazılım

Alman Telekom Anonim Ortaklığının yönetim kurulu başkanı Tim Höttges de ‘dijital ekonomi mucizesi' için kolları sıvadıklarını söylüyor:

“Önce, son derece güçlü bir sanayi sektörümüzün olduğunu söyleyebiliriz. Bilgisayar programlarında da hızla gelişiyoruz. Standartlaşmada ve dijitalleştirmenin üretime adaptasyonunda sürekli düzeliyoruz. Yazılım protokolleri arasındaki diyalog, yani bilgisayar programlarının birbirleriyle anlaşmaları önemli bir alan. Bu gelişmenin henüz başlarındayız. Bu nedenle ‘ilerdeyiz', ya da ‘geriye düştük' demek için çok erken. Bu alanda başarılı olabilmemiz için gerekli bütün şartlar mevcut.”

Enformasyon teknolojileri alanında yepyeni uygulamalar programlayan güçlü Alman şirketleri, Amerikan kuruluşlarıyla pekâlâ rekabet edebiliyor. Alman şirketlerinin yazılım uygulamalarının üçte birini ABD'ye satması da, yerli bilgisayar endüstrisinin dijital devrim yarışında şanslı olduğunu gösteriyor.