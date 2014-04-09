Sanayide bilişim çağı



Hannover Sanayi Fuarı'nda teknolojinin son yenilikleri yatırımcı ve bilim dünyasıyla buluşuyor. Alman endüstrisi halihazırda üretim teknolojilerinde öncü konumunda. Fakat liderliğini devam ettirebilmesi için Alman endüstrisinde yenilikler şart. Bunların başında ise üretime daha fazla bilişim sektörünün entegre edilmesi geliyor.

Hannover Fuarı'nda bu alandaki ilk somut adımlar da yatırımcılarla buluştu. Peki tüm bu yenilikler Almanya'nın öncü konumunu nasıl etkiler?

Geleceğin sanayisi: Endüstri 4.0

Hannover Fuarı'nın bu sene en çok dikkat çeken yeniliği Endüstri 4.0. Alman makine mühendisleri ve makina imalatçılarının iki sene önce başlattığı bu hamle yakın zamanda sanayi dünyasında önemli bir rol oynayacağa benziyor.

Alman Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Reinhold Festge "Endüstri 4.0'ı kullanarak fabrikalarımızı müşterilerimiz için daha cazip hale getirmeliyiz. Dünyanın en büyük yazılım firmaları Amerika'da ve bu bizim açımızdan tehlikeli bir durum. Ancak şahsen ben endişe etmiyorum. Çünkü makine mühendisleri olarak öncü konumumuzu koruyoruz. Mutlaka ki yazılım firmalarının diktesi altına girmemeye çalışmalıyız. Aksine fikirlerimizi gerçekleştirmede onların bize yardımcı olmaları gerekiyor" şeklinde konuşuyor.

Almanya'nın gurur duyulan makine sanayinde son yıllarda gerileme görülse de üreticiler Endüstri 4.0'den umutlu. Üreticiler özellikle üretim ve bilişim teknolojilerinin bir araya gelmesini bekliyor. Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Ulrich Grillo yaptığı açılış konuşmasında, Almanya'nın ileri teknolojilerdeki öncülüğünü koruması gerektiğinin altını çizerek "Burası bilişim ve iletişim teknolojilerinin buluştuğu yer. Maalesef bu alanda Amerikalılar Avrupalılardan ileride . Diğer yandan biz de sanayi, otomasyon teknolojileri ve kontrol teknolojilerini geliştirmek için bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Kendi alanımızda dünya lideriyiz diyebiliriz. Ama diğer branşlarla birlikte çalışmak zorundayız. Bilişim ve iletişim teknolojileriyle kenetlenmemiz ve bilişim şebekesini de Almanya'da da geliştirmemiz gerekiyor. Amacımız bu olmalıdır" dedi.

Sanayi mi yoksa internet mi kazanır?

Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Ulrich Grillo'nun dile getirdiği bu hedefi Almanya sanayinin omurgasını teşkil eden orta çaplı şirketlerin yakalaması zor olabilir. Fabrikatör Hans Beckhoff, üretim aşamalarının daha verimli hale getirilmesi gerektiğini savunuyor:

"Şu anda her branş internet teknolojileriyle başetmeye çalışıyor. Örneğin ileride otomobil alırken BMW olup olmadığına mı bakacağız yoksa o otomobilde Google özellikleri olup olmadığına mı? Aynı durum makinecilikte de geçerli. Yani Google ağlarında bulunan teknik bilgiler makine mühendisinin sahip olduğu bilgi birikiminden daha önemli mi olacak? Yeni teknolojilerde Almanya'nın geride kaldığını düşünmüyorum ama bunların hızla adapte edilmesi gerekiyor."

Sadece bilişim ve iletişim teknolojilerinden oluşan bir fabrikanın hayata geçmesine daha zaman var. Endüstri 4.0'da hangi ülkenin liderliğe yükseleceği merak konusu olmaya devam ediyor.