Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi’ni, teknoloji tabanlı girişimciliğin de merkezi haline getirmek istediklerini kaydederek, “Bu amaçla 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık" dedi.

Varank, Kocaeli’de bulunan Bilişim Vadisi, otomotiv sektörü için cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, “Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip EDAG, vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandı” açıklamasını yaptı.

Varank, “Ön gösterim araçlarını tanıttığımız aralık ayından bu yana vadiye olan firma başvurularında yüzde 50’lik bir artış görülüyor. Yerleşik firma sayısı 79’dan 112’ye çıktı” ifadesini kullandı.