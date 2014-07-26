Sanatla 'oynuyorlar'



Milli oyuncular kendi aralarında: Günter Netzer, Sami Khedira ve Rudi Völler... Eski ve yeni yıldızların minyatür versiyonları. Thomas Geier, kendi langırt oyununun tüm oyuncularını kendisi yapıyor. Berlinli sanatçı yaklaşık beş yıldır kendi oyuncaklarını üretiyor.

"Kendim de futbolcuydum ve amacım futbol tarihinin Maradona ya da Zidane gibi büyük yıldızlarını onore etmekti. Çünkü onlar futbolun hakkını veren duayenler.”

Sanatçı çalışmalarını ince bir işçilikle hazırlıyor. Lukas Podolski'yi doğru saç rengiyle yapıyor. Ve daha birçok ayrıntıya özen gösteriyor.

Her figüre bir hafta

Geiers'lerde futbol bir aile işi. Thomas tıpkı kardeşi gibi Berlin gençler şampiyonu oldu ve 25. doğum gününde ilk langırt masasına kavuştu.

Ve tıpkı eskiden olduğu gibi bugün de langırt masasını kendisi hazırlıyor. Her bir futbolcunun tamamlanması yaklaşık bir hafta sürüyor. Özel langırt masasında, eski yeni milli oyuncular birlikte sahaya çıkıyor...

Dokunulabilen ve hatta oynanan sanat eserleri bu şekilde hazırlanıyor...

İlk masa futbolu taslakları 19. yüzyılın sonlarında yapıldı. En eskisi, 1922 yılından, futbolun anavatanı İngiltere'den bir patent.

Öyle ki orada maun ağacından lüks bir versiyonu da yapıldı. Böyle bir langırtın fiyatı 40 bin Euro. Futbolcular ise üç boyutlu hazırlanıyor.

Thomas Geiers'ın ilk figürleri birkaç kat boya kullanılarak hazırlandı. Ancak artık o da üç boyutlu çıktılar kullanıyor. Artık dünya genelinde yaklaşık 100 futbol duayeninin minyatür boyuttaki dublörleri bulunuyor.

"Mats Hummels'in figürü kendi dolabında duruyor, ona hediye ettim. Thomas Müller, bunun benim suçum olmadığını kendisine söylemiş olmama rağmen, kendi figürünü biraz tuhaf olduğunu söyledi. Jogi Löw ise figürleri çok beğendi. Philipp Lahm da çok olumlu konuştu."

Futbol topları da orijinalleri esas alınarak yapıldı. Tabii bu yılın Dünya Kupası topu da hazırlandı.

'Kültür çeşitliliği barındıran bir langırt'

Thomas Geier, çalışmalarıyla Berlin'de Dışişleri Bakanlığı'na girmeyi de başardı. Buradaki eserinde deriden tarihi bir top yuvarlanıyor. Diplomasi çevrelerinde spor özellikle de futbol önemli bir diyalog aracı...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Johanna Staudenmaier-Wenzel: "Bu kültür çeşitliliği barındıran bir langırt ve burada iki takım arasında oynamak yerine, farklı takım ve milletlerden karışık, sadece birlikte olmaktan keyif duyan oyuncularla oynuyor olmamızı harika buluyorum."

Oyundan keyif almak... Futbol tutkunu tasarımcı da figürleriyle tam da bunu yapmak istiyor mümkün olursa tüm dünyada...