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Mikis Theodorakis'e veda; Girit Adası'nda son yolculuğuna uğurlandı

09 Eylül 2021 16:09

96 yaşında hayatını kaybeden Yunan müzisyen ve besteci Mikis Theodorakis, Girit Adası'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Dün öğleden sonra saat 15.00'te düzenlenen veda töreninin ardından sanatçının naaşı, Girit Adası'ndaki Hanya'nın Galatas köyüne nakledildi. Haber Global'in haberine göre, Hanya'da köy kilisesinde düzenlenen cenaze törenine Yunanistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Muhalefet Partisi Başkanı, diğer siyasiler ve Theodorakis'in ailesi de dahil olmak üzere sevenleri katıldı.  

Assumption Katedrali önünde cenaze için toplanan kalabalık ve kilise öğrencileri Mikis Theodorakis'in şarkılarını söyledi. Sanatçı için Girit Adası'ndaki Hanya'da köy kilisesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından vasiyetine göre köy mezarlığındaki aile kabrine annesi, babası ve erkek kardeşinin yanına defnedildi.

 

Girit AdasıMikis Theodorakiscenaze töreniYunanistan
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