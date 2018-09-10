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Spor

San Marino'nun galibi Dovizioso

Dovizioso, 42.05.426'lık derecesiyle rakiplerini geride bıraktı

10 Eylül 2018 13:42

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı San Marino Grand Prix'sinde, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 13. ayağı, İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.

İtalyan pilot Dovizioso, 42.05.426'lık derecesiyle rakiplerini geride bırakarak podyumun zirvesine çıktı.

Yarışı Repsol Honda'dan Marc Marquez ikinci, Honda Castrol takımından Cal Crutchlow üçüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si 23 Eylül'de koşulacak.

Pilotlar klasmanı

MotoGP'de San Marino Grand Prix'sininin ardından pilotlar genel klasmanı şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 221 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 154

3. Valentino Rossi (İtalya): 151

4. Jorge Lorenzo (İspanya): 130

5. Maverick Vinales (İspanya): 124

Muhabir: Yunus Kaymaz

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