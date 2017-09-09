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Spor

Samsunspor'da son anda 2 imza

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA)- BİRİNCİ Lig takımı Samsunspor, transferin sezonunun kapanmasına dakikalar kala Evkur Yeni Malatyaspor'un santrforu Jonathan Ayite ve Fransa'nın Auxerre takımında forma giyen Samed Hakan Kılıç'ı renklerine bağladı

09 Eylül 2017 14:16

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA)- BİRİNCİ Lig takımı Samsunspor, transferin sezonunun kapanmasına dakikalar kala Evkur Yeni Malatyaspor\'un santrforu Jonathan Ayite ve Fransa\'nın Auxerre takımında forma giyen Samed Hakan Kılıç\'ı renklerine bağladı.
Kırızı beyaz takım, bir süredir görüştüğü Jonathan Ayite ile orta saha oyuncusu Samed Hakan Kılıç\'la sözleşme imzaladı. Transfer süresi sona ermeden 2 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını belirten Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, şunları söyledi:
\"Her 2 oyuncunun da takımımıza hareketlilik katacağına inanıyoruz. Hedefimiz belli. Bu sene Süper Lig\'e rahatlıkla çıkacağımızı düşünüyoruz. İki futbolcumuz bu konuda ekimize yararlı olacak. Transferlerimiz kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun.\"

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