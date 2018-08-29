Samsun'da golf heyecanı

SAMSUN / DHA

Samsun Golf Kulübü\'nde 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun, iş, sanat ve spor camiasını bir araya getiriyor. İki gün sürecek turnuvada 88 golf sporcusu 6 farklı kategoride kupayı kazanmak için yarışacak.

31 Ağustos tarihinde başlayacak olan turnuva 1 Eylül akşamı düzenlenecek görkemli bir ödül töreniyle sona erecek. 88 sporcunun mücadele edeceği turnuvaya, başta Samsun geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve Samsun Golf Kulübü\'nün Onursal Başkanı Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yilmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Golf Federasyonu ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kıbrıs Golf Federasyon Başkanı Soner Yetkili, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu olmak üzere Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu\'nun da aralarında yer aldığı birçok ünlü ismin katılması bekleniyor.

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