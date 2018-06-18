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Kültür-Sanat

Samsun'a yıldız yağacak

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da geçen yıl ilki gerçekleşen 'Samsun Gençlik Festivali', 20-23 Haziran tarihleri arasında ikinci kez yapılacak

18 Haziran 2018 14:28

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da geçen yıl ilki gerçekleşen \'Samsun Gençlik Festivali\', 20-23 Haziran tarihleri arasında ikinci kez yapılacak.
Umut Kuzey\'in öncülüğünde Milyon Yapım\'ın organizasyonu ile düzenlenen \'Samsun Gençlik Festivali\', Sheraton Grand Beach\'te 20-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.  Samsun Gençlik Festivali, Kral Pop TV ve Milyon TV ekranlarından da yayınlanacak. Festivale 20 Haziran\'da Teoman, Pentagram, Pinhani, Kurtalan Ekspres, Can Gox, Gündoğarken, 21 Haziran\'da Duman, Hayko Cepkin, Cem Adrian, Pamela, Pera, Sena Şener, What da Funk, 22 Haziran\'da Athena, Selda Baycan ve Boom Pam, Moğollar, Adamlar, Niyazi Koyuncu, Gülçin Ergül, 23 Haziran’da Şebnem Ferah, Manga, Sagopa Kajmer, Umut Kuzey, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Samida ve Çamur sahne alacak.

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