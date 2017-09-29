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Samsun'a şehit ateşi düştü (3)

CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ Türkiye- Irak sınır hattının Çukurca İlçesi'nin karşısında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik düzenlediği roketli saldırıda şehit olan uzman çavuş 41 yaşındaki Yahya Acar'ın

29 Eylül 2017 21:26

CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Türkiye- Irak sınır hattının Çukurca İlçesi\'nin karşısında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde PKK\'lı teröristlerin askeri araca yönelik düzenlediği roketli saldırıda şehit olan uzman çavuş 41 yaşındaki Yahya Acar\'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Amasya\'nın Merzifon İlçesi\'ndeki havalimanında karşılandı. Babası Aslan Acar\'ın ayakta durmakta zorluk çektiği karşılamada, Samsun ve Amasya protokolü aileye taziyelerini iletti. Cenaze aracına alınan şehidin cenazesi, daha sonra karayoluyla Samsun\'un Havza İlçesi\'ne getirilerek, İlçe Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

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