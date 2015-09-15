Şampiyonlar Ligi’nde perde açılıyor



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2015-2016 sezonu grup karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Almanya temsilcilerinden Borussia Mönchengladbach D grubu ilk maçında İspanya’nın Sevilla takımına konuk olacak.

Bundesliga’ya oldukça kötü başlayan ve sonuncusu evinde Hamburg’a karşı 3-0 olmak üzere 4 maçta 4 yenilgi alan Mönchengladbach 38 yıl sonra geri döndüğü Kupa-1’de moral arıyor. TSİ 21:45’te başlayacak olan maç için teknik direktör Lucien Favre’ı önemli oyuncuların eksikliği de düşündürüyor. Sevilla karşısında cezalı Granit Xhaka’nın yanı sıra sakat olan Martin Stranzl, Patrick Herrmann, Alvaro Dominguez ve Fabian Johnson forma giyemeyecek.

Son iki yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, geçen sezon ikinci tur maçında karşılaştığı rakibini 1-0 ve 3-2'lik skorlarla iki maçta da yenmişti.

Wolfsburg ilk hedefi gruplardan çıkmak

Altı yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne geri dönen Almanya’nın kupa şampiyonu Wolfsburg ise ilk grup maçında Rus temsilcisi CSKA Moskova’yı konuk edecek. TSİ 21:45’te başlayacak olan maçta Norveçli Svein Oddvar düdük çalacak.

Wolfsburg’un öncelikli hedefi gruplardan çıkmak. Yeşil-beyazlılar, Manchester City’ye sattığı Kevin de Bruyne ve Inter’e giden Ivan Perisic gibi iki yaratıcı oyuncusunun yokluğunu ligdeki Ingolstadt maçında hissetti. CSKA karşısında gözler yeni transfer Julian Draxler’in performansında olacak. Bastian Schweinsteigerli Manchester United'ın favori olduğu B grubunda “Kurtlar” grup ikinciliği için CSKA Moskova ve PSV Eindhoven ile çekişecek gibi görünüyor.

Rusya Premier Ligi'nde sekiz hafta sonunda 7 galibiyet 1 beraberlik alan CSKA Moskova lider ve formda. İlk puan kayıplarını son lig maçında yaşadı. Moskova ekibi Zenit karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen karşılaşma 2-2 sona erdi.

Galatasaray Atletico Madrid karşısında

Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan geçen yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde C grubunda mücadele verecek. Sarı-kırmızılılar ilk grup maçında bu akşam İspanya’nın Atletico Madrid takımını İstanbul’da konuk edecek. TSİ 21:45’te başlayacak olan maçı Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek. Galatasaray’da sakat olan Chedjou ve Hamit Altıntop forma giyemeyecek.

Günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma var. Tamamı TSİ 21:45’te başlayacak olan maçların programı şöyle;

A grubu: Paris St.Germain – Malmö, Real Madrid – Shakhtar Donetsk. B grubu: PSV Eindhoven – Manchester United, Wolfsburg - CSKA Moskova. C grubu: Galatasaray – Atletico Madrid, Benfica – Astana. D grubu: Manchester United-Juventus, Sevilla-Mönchengladbach.

Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, ikinci tura yükselecek. Grup üçüncüleri yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.