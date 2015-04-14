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Deutsche Welle

Şampiyonlar Ligi’nde Madrid derbisi

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşaması bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor. Atletico Madrid ile Real Madrid Vicento Calderon’da karşılaşırken Juventus Monaco’yu konuk edecek.

14 Nisan 2015 19:28


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak 2 karşılaşmayla yeniden başlayacak. Çeyrek final ilk maçlarında Madrid kentinin iki ezeli rakibi Arda Turanlı Atletico Madrid ile Cristiano Ronaldolu Real Madrid şehir derbisinde karşılacak. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nin finalinde karşılaşan iki ekipten Real Madrid rakibini uzatmalar sonunda 4-1 yenmiş ve mutlu sona ulaşmıştı. Ancak Real Madrid daha sonra rakibiyle oynadığı 6 resmi maçta galibiyet yüzü göremedi ve 4 kez yenilip 2 kez berabere kaldı.

Atletico Madrid bir önceki turda Alman takımı Bayer Leverkusen'i Real Madrid ise bir başka Alman temsilcisi Schalke'yi saf dışı bırakmıştı.

55 bin kişinin izleyeceği Vicento Calderon'daki mücadeleyi Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. TSİ 21:45'te başlayacak karşılaşmaya takımların şu muhtemel 11'lerle çıkması bekleniyor.

Atletico Madrid: Oblak - Juanfran, Miranda, Godin, Jesus Gamez - Tiago, Koke, Gabi, Arda Turan - Mandzukic, Griezmann

Real Madrid: Casillas - Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo - Modric, T. Kroos, James - Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo

Juventus Monaco'yu ağırlıyor

Gecenin diğer mücadelesinde İtalyan temsilcisi Juventus Monaco'yu konuk edecek. İtalya liginde lider durumda bulunan Juventus hafta sonunda, iflas eden ve puan cetvelinin son sırasında yer alan Parma'ya kaybetmiş ve 20 maç sonra ilk yenilgisini almıştı. İtalya'nın şampiyonluk rekortmeni Monaco karşısında bu maçı unutmaya çalışacak. Juventus bir önceki turda bir diğer Alman ekibi Borussia Dortmund'u elemiş, Monaco ise İngiliz temsilcisi Arsenal'ı saf dışı bırakmıştı.

TSİ 21:45 başlayacak olan Juventus – Monaco mücadelesini Çek Pavel Kralovec yönetecek. Takımların muhtemelen 11'leri şöyle;

Juventus: Buffon - Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra - Vidal, Pirlo, Marchisio - Pereyra - Morata, Tevez

Monaco: Subasic - Raggi, Wallace, Abdennour, Kurzawa - Fabinho, Kondogbia - Dirar, Joao Moutinho, Martial – Berbatov

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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