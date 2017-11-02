Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde bugün E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maç oynandı. Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu mücadelesinde Monaco ile 1-1 berabere kalırken, grubun diğer maçında Porto, RB Leipzig\'i 3-1\'le geçti.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır\'ın yönettiği Tottenham - Real Madrid maçında ise kazanan taraf 3-1\'lik skorla İngiliz ekibi Tottenham oldu.

Günün sonuçları şu şekilde:

E GRUBU

Liverpool - Maribor: 3-0

Sevilla - Spartak Moskova: 2-1

F GRUBU

Napoli - Manchester City: 2-4

Shakhtar Donetsk - Feyenoord: 3-1

G GRUBU

Beşiktaş - Monaco: 1-1

Porto - RB Leipzig: 3-1

H GRUBU

Borussia Dortmund - APOEL Nicosia: 1-1

Tottenham - Real Madrid: 3-1