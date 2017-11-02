Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

İSTANBUL, (DHA)
UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde bugün E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maç oynandı. Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu mücadelesinde Monaco ile 1-1 berabere kalırken, grubun diğer maçında Porto, RB Leipzig\'i 3-1\'le geçti.
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır\'ın yönettiği Tottenham - Real Madrid maçında ise kazanan taraf 3-1\'lik skorla İngiliz ekibi Tottenham oldu.
Günün sonuçları şu şekilde:
E GRUBU
Liverpool - Maribor: 3-0
Sevilla - Spartak Moskova: 2-1
F GRUBU
Napoli - Manchester City: 2-4
Shakhtar Donetsk - Feyenoord: 3-1
G GRUBU
Beşiktaş - Monaco: 1-1
Porto - RB Leipzig: 3-1
H GRUBU
Borussia Dortmund - APOEL Nicosia: 1-1
Tottenham - Real Madrid: 3-1