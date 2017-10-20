Şampiyonlar Ligi'nde çılgın paralar 

Son finalist Juventus 110 milyon Euro kazanırken şampiyon Real Madrid 81 milyon Euro kazandı

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde takımların geçen sezon kazandığı paralar açıklandı. Buna göre geçen yıl UEFA\'dan en çok para kazanan kulüp son finalist Juventus oldu. İtalyan devi UEFA\'dan 110 milyon Euro para kazandı. Şampiyonlar Ligi\'nin son şampiyonu Real Madrid ise 81 milyon Euro\'yu kasasına koydu. Juventus ve Real Madrid arasındaki para farkının nedeni ise TV gelirleri. Şampiyonlar Ligi\'nde geçen sezon sadece 2 İtalyan temsilci olduğu için Juventus\'un TV geliri 58 milyon Euro iken, İspanya\'yı 4 takım temsil ettiği için Real Madrid\'in TV geliri 26 milyon Euro oldu.

BEŞİKTAŞ 33.7 MİLYON EURO KAZANDI

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi\'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş ise 33.7 milyon Euroyu kasasına koydu. Beşiktaş katılım primi olarak 12.7 milyon Euro, performans primi olarak 3.7 milyon Euro ve TV gelirlerinden ise 17.3 milyon Euro kazanarak toplamda 33.7 milyon Euro\'luk kazanç sağlamış oldu.

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