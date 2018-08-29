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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynandı

İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları bugün oynanan 3 maç ile devam  etti

29 Ağustos 2018 02:55

İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları bugün oynanan 3 maç ile devam  etti. 
Holldanda\'da oynanan ilk karşılaşmada Dynamo Kiev\'i 3-1 mağlup eden Ajax deplasmanda oynanan mücadeleden 0-0\'lık skorla ayrılarak Şampiyonlar Ligi\'nde gruplara kaldı. Gruplara kalan diğer bir takım ise sahasında Mol Vodi ile 1-1 berabere kalan AEK Atina oldu.  Yunanistan temcilsicisi deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanmayı başarmıştı. 
Günün son maçında ise Young Boys, deplasmanda Dinamo Zagreb\'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi\'nde grup etabına katılma hakkı kazandı. İki takım arasında İsviçre\'de oynanan mücadele  1-1\'lik skorla sona ermişti. 
 

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