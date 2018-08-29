Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynandı

İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları bugün oynanan 3 maç ile devam etti.

Holldanda\'da oynanan ilk karşılaşmada Dynamo Kiev\'i 3-1 mağlup eden Ajax deplasmanda oynanan mücadeleden 0-0\'lık skorla ayrılarak Şampiyonlar Ligi\'nde gruplara kaldı. Gruplara kalan diğer bir takım ise sahasında Mol Vodi ile 1-1 berabere kalan AEK Atina oldu. Yunanistan temcilsicisi deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanmayı başarmıştı.

Günün son maçında ise Young Boys, deplasmanda Dinamo Zagreb\'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi\'nde grup etabına katılma hakkı kazandı. İki takım arasında İsviçre\'de oynanan mücadele 1-1\'lik skorla sona ermişti.

