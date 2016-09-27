Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B grubunda mücadele veren Beşiktaş, ikinci maçında 28 Eylül Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Maç TSİ 21:45'te başlayacak. Siyah-beyazlılar ilk maçında deplasmanda Benfica ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını almıştı.

Devler Ligi'nde mücadele eden Alman takımlarından Bayer Leverkusen 27 Eylül Salı günü oynayacağı E grubu ikinci maçında Monaco'ya konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar ilk maçında CSKA Moskova ile 2-2 berabere kalmış, Monaco Tottenham deplasmanında 2-1 kazanmıştı. Maç TSİ 21:45'te başlayacak.

Borussia Dortmund ise haftanın önemli maçında 27 Eylül Salı günü son şampiyon Real Madrid'i Signal Iduna Park'ta konuk edecek. F grubundaki maçın başlama saati TSİ 21:45. Sarı-siyahlılar grup maçlarına Legia Varşova deplasmanında aldığı 6-0'lık galibiyetle başlamıştı. Real Madrid ise ilk maçında Sporting Lizbon'u 2-1 yendi.

Barcelona'da Messi yok, Arda ilk 11'de

Bayern Münih'in ikinci haftadaki rakibi ise geçen yılın finalisti, bir başka İspanyol temsilcisi Atletico Madrid. 28 Eylül Çarşamba günü D grubunda oynanacak Vicente Calderon stadyumundaki mücadele TSİ 21:45'te başlayacak. Bayern Münih gruptaki ilk maçında Rus temsilcisi Rostow'u 5-0 mağlup etmişti. Atletico Madrid ise Eindhoven deplasmanında 1-0 kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü Alman temsilcisi Mönchengladbach C grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Çarşamba günü yine bir İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Katalan ekibinde süper yıldız Lionel Messi sakat. Arda Turan'ın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Gladbach gruptaki ilk maçında Manchester City'ye 4-0 gibi farklı bir skorla yenilirken Barcelona Celtic'i 7-0 yenerek haftanın en farklı skorunu elde etmişti.

Öte yandan 27 Eylül Salı günü Leicester City ile Porto arasında oynanacak G grubu mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Maç TSİ 21:45'te.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın programı şöyle;

27 Eylül Salı:

E grubu: Monaco – Bayer Leverkusen, CSKA Moskova – Tottenham

F grubu: Borussia Dortmund – Real Madrid, Sporting Lizbon – Legia Varşova

G grubu: Leicester City – Porto, Kopenhagen – FC Brügge

H grubu: Dinamo Zagreb – Juventus, Sevilla – Lyon

28 Eylül Çarşamba:

A grubu: Rasgrad – Paris St.Germain, Arsenal – Basel

B grubu: Napoli – Benfica, Beşiktaş – Dinamo Kiev

C grubu: Mönchengladbach – Barcelona, Celtic – Manchester City

D grubu: Atletico Madrid – Bayern Münih, Rostow – PSV Eindhoven