Şampiyonlar Ligi'nde Alman teknik direktör hegemonyası

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi Kai Havertz'in tek golüyle mağlup eden Chelsea, 9 yıl sonra bu kupada zafere ulaştı.

Sezon ortasında Frank Lampard'ın yerine takımın başına geçen Alman teknik direktör Thomas Tuchel büyük bir başarıya imza atarken Avrupa'nın en büyük turnuvasındaki Alman hegemonyası dikkat çekti.

2021'de Thomas Tuchel kupayı kaldırırken 2020'de Bayern Münih ile Hansi Flick mutlu sona ulaşmıştı. 2019'da ise bir diğer Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Liverpool ile bunu başardı.

Böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç şampiyonluk Alman teknik adamlarla geldi.