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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Alman teknik direktör hegemonyası

30 Mayıs 2021 00:42

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunda Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea'nin şampiyon olmasıyla birlikte, turnuvada üst üste 3. kez Alman teknik direktörlerin yönettiği takımlar kupayı müzesine götürmüş oldu.

Jürgen KloppHansi FlickThomas TuchelChelseaŞampiyonlar Ligi
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