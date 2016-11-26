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Spor

Şampiyonlar Ligi finali davalık oldu!

Atletico Madrid taraftarı bir kişi, Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Mark Clattenburg'a tazminat davası açtı

26 Kasım 2016 13:41

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Atletico Madrid taraftarı Jose Antonio Campon, Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında rakip oyuncu Sergio Ramos'un attığı golün ofsayt olduğunu öne sürerek, kararı veren İngiliz hakem Mark Clattenburg ile UEFA'ya dava açıp, 1660 Euro tazminat talep etti.

Atletico Madridli taraftar, istediği 1660 Euro tazminat bedelinin 160 Euro'sunun maç bileti, 1500 Euro'sunun ise müsabaka sonrası yaşadığı depresyon ve duygusal yıkım için olduğunu belirtti.

28 Mayıs'ta İtalya'nın Milano şehrindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda, Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında, Real Madrid, Ramos'un 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmiş, Atletico Madrid, Yannick Carrasco'nun 79. dakikadaki golüyle beraberliği yakalamıştı.

Penaltılar sonunda maçı 5-3 kazanan Real Madrid kupayı evine götüren taraf olmuştu.

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