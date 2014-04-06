Şampiyonlar da yenilir



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’nın 29’ncu haftasında Şampiyon Bayern Münih, sezonun ilk yenilgisini aldı. Şampiyonluk rekortmeni, 23 yaş altı kadrosundan üç futbolcuyla takviye ettiği 11’le çıktığı Augsburg deplasmanında rakibine 1-0 yenilerek, 53 maç sonra ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Kariyerlerinde ilk kez A takım 11’inde forma giyen genç yetenekler Ylli Sallahi, Mitchell Weiser ve Pierre-Emile Höjbjerg’in yanı sıra as oyunculardan sadece kaleci Manuel Neuer, Javi Martinez, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos ve Mario Mandzukic sahadaydı.

Ev sahibi Augsburg, Bayern’in düzensiz ve uyumsuz oyunundan iyi yararlandı ve güçlü rakibi karşısında 1-0’la hak ettiği bir galibiyet aldı. Maçtaki tek golü gelişen bir kontra atakta Sascha Mölder attı (31.). Bu mağlubiyet şampiyonluğunu önceden garantileyen Bayern Münih için yenilmezlik serisinin sona ermesi dışında bir anlam ifade etmiyor. Augsburg’un Avrupa Ligi’ne katılma çabası veren rakipleri ise herhalde kırmızı-yeşil-beyazlı takımın Bayern’in A takımıyla mücadele etmesini isterdi.

Dortmund ikinciliğini korudu

Borussia Dortmund, geriye düştüğü Wolfsburg karşısındaki maçı ikinci yarıda gösterdiği çabayla çevirerek sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-siyahlıların konsantre olmakta zorlandığı ilk devrede konuk Wolfsburg maçı koparabilecek sayıda fırsat bulduysa da bunları kullanamadı. Ancak Dortmund’un yedek kalecisi Mitch Langerak’ın sektirdiği bir topta Ivıca Olic'in yakın mesafeden yaptığı vuruşla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı (34.).

İkinci yarıda daha istekli görünen Borussia Dortmund devreye de golle başladı. Marco Reus’un kullandığı kornerde Robert Lewandowski topu kafayla ağlara göndererek skora denge getirdi (51.). Bu golden 25 dakika sonra Wolfsburg kale alanı içine yapılan ortada kaleci Max Grün ile savunmacı Robin Knoche’nin anlaşmazlığında top Marco Reus’un önüne düştü. Genç yıldız da bu ikramı geri çevirmeyerek topu boş kaleye yolladı ve Dortmund’a üstünlük sayısını getirdi (77.). Borussia Dortmund bu galibiyetle ikinci sıradaki yerini korudu. Wolfsburg ise Şampiyonlar Ligi’ne katılım sırasına yükselme fırsatını kullanamayarak altıncılığa geriledi.

Stuttgart kurtuluş kapısını araladı

Stuttgart ile Freiburg arasında oynanan ve alt sıraları yakından ilgilendiren haftanın önemli maçında tam bir heyecan fırtınası yaşandı. Güney batı Almanya derbisinde Freiburg'u 2-0 yenen Stuttgart son düdükle birlikte büyük bir rahatlama ve sevinç yaşadı. Ev sahibi takım maça kontrollü başladı ancak istediği fırsatları yakalayamadı. Daniel Didavi’nin uzak mesafeden yaptığı şık vuruşu kaleci Oliver Baumann güçlükle çeldi ve top üst direkte patladı (14.).

Stuttgart daha sonraki bölümde de baskılı oynayan taraftı ancak aradığı gole 69’uncu dakikada ulaşabildi. Ibrahima Traore’nin sağ kanattan taşıdığı topu Alexandru Maxim ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra gözler Stuttgart kalecisi Sven Ulreich’ın üzerindeydi. Başarılı kurtarışlar yapan genç file bekçisi, Freiburg forvetlerine gol izni vermedi ve takımının 3 puan almasında önemli rol oynadı. Toplam 3 topu direkten dönen ev sahibi takımı rahatlanan gol 89’ncu dakikada geldi. Kullanılan köşe vuruşunu yakın mesafeden ağlara gönderen Martin Harnik maçın 2-0’lık skorunu belirledi. Stuttgart bu galibiyetle ligde doğrudan kalma sırası olan 15’nciliğe yükseldi. Freiburg ise rakibinin 2 puan önünde 14’üncülükte yer aldı.

Nürnberg'den beyhude çaba

Ligde kalma mücadelesi veren bir başka takım olan Nürnberg, sahasındaki maçta Mönchengladbach’a 2-0 yenilerek çok önemli bir 3 puandan oldu. Nürnberg kalecisi Rafael Schäfer ilk dakikalarda rakibin baskısına iyi dayanarak skoru 0-0’da tutsa da 17’nci dakikada Juan Arango’nun 20 metreden kullandığı serbest vuruşta yapacak bir şeyi yoktu. Baraja çarpan top kaleci Schäfer'i yanıltıp ağlarla buluştu. Ev sahibi takım geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve Gladbach kalesinde gol aradı. 30’uncu dakikada Josip Drmic’in bir kafa vuruşu direkten döndü. Konuk takım da bu dakikalarda kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. Sonunda birçok fırsat yakalayan ancak bunları değerlendiremeyen Max Kruse, kendisine yapılan penaltıyı golle sonuçlandırarak maçın 2-0’lık skorunu belirledi (79.). Mönchengladbach deplasmanda elde ettiği bu galibiyetle puan cetvelinde 4’üncü sıraya kadar yükseldi. 26 puanda kalan Nürnberg ise doğrudan düşme sırası olan 17’nciliğe geriledi.

Frankfurt tehlikeli bölgeden uzaklaştı

Eintracht Frankfurt ile Mainz arasında oynanan derby mücadelesi ev sahibi takımın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 51’nci dakikasında Frankfurtlu Tranquillo Barnetta’nın kullandığı serbest vuruşta üst direkten dönen topu Mainz savunması uzaklaştırmak istedi. Sebastian Jung’un yeniden ceza alanına gönderdiği topu Joselu kafa ile ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Oyuna sonradan giren Alex Meier bitime kısa süre kala yerden yaptığı şık bir vuruşla maçın 2-0’lık skorunu belirledi (85.). Puanını 35’e yükselten Armin Veh’nin takımı düşme sırası ile arasındaki puan farkını 8’e yükselterek iyice rahatladı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren bir başka ekip olan Werder Bremen sahasındaki maçta Schalke ile 1-1 berabere kaldı. Maçta daha etkili olan ve ilk çeyrekte Franco di Santo’nun attığı golle öne geçen taraf ev sahibi Werder Bremen oldu (15.). Arjantinli futbolcunun bu golden kısa süre yaptığı bir vuruş direkten döndü ve farkı 2’ye çıkarma fırsatını kaçırdı (17.). Ancak yarım saat dolmuştu ki Schalke’nin beraberlik golü geldi. Sol taraftan kullanılan bir serbest vuruşta Bremen savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza alanı önünde bekleyen Leon Goretzka’nın önüne düşünce genç futbolcu da bu topu Bremen ağlarına göndermekte zorlanmadı (33.). Ev sahibi Bremen özellikle son çeyrekte skoru lehine çevirmek için çok çaba sarf etti ancak her defasında karşısında Schalke kalecisi Ralf Fährmann’ı buldu. 12’nci sıradaki Werder Bremen 33 puanla düşme hattının 6 puan üzerinde. Schalke ise Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım sırası olan 3’üncülükteki yerini korudu.

Leverkusen'de Hyypiä dönemi sona erdi

29’uncu haftanın açılış maçı cuma günü (04 Nisan) Hamburg ile Bayer Leverkusen arasında oynandı. Düşme hattında yer alan Hamburg, son haftalarda krizde olan rakibini 2-1 yenerek ligde kalma umudunu korudu. Kuzey Almanya ekibinde gol perdesini 4’üncü dakikada attığı şık golle Türk milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu açtı. Ancak 58’nci dakikada Julian Brandt’ın Leverkusen’e beraberliği getiren golü Hamburg seyircisi üzerinde soğuk duş etkisi yaptı. Mutlak puana ihtiyacı olan ve maçı bırakmayan ev sahibi ekip aradığı üstünlük sayısına bitime kısa süre kala kaptan Heiko Westermann’ın golüyle ulaştı (82.). Bu yenilgi Leverkusen’de teknik direktör Sami Hyypiä’nın sonu oldu. Klüp, cumartesi günü Finli teknik adam ile yollarını ayırdığını açıkladı. Takımı sezon sonuna kadar genç takımlar sorumlusu Sascha Lewandowski çalıştıracak. Bu ikili daha geçen sezon Bayer Leverkusen’i Şampiyonlar Ligi’ne taşımıştı. Sezonun ikinci yarısına ikinci sırada giren kırmızı-siyahlı takım şimdi altıncı Wolfsburg’un sadece 1 puan önünde beşinci sıraya kadar geriledi.

Bundesliga’da 29’uncu hafta bugün yapılacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Son sıradaki Eintracht Braunschweig, Tayfun Korkut’un takımı Hannover 96’yı TSİ 16:30’da ağırlarken, TSİ 18:30’da başlayacak olan maçta ise Hertha Berlin’in konuğu Hoffenheim olacak.