Şampiyona özel tişört

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe\'yi 1-0 yenerek Süper Lig\'de mutlu sona ulaşan Galatasaraylı oyuncular 90 dakika bitiminde özel olarak yaptırılan \"Ruhumuzu sahaya koyduk şampiyon olduk, 21\" yazılı tişörtleri giydi.

Galatasaray\'da 20 Ocak\'ta Dursun Özbek\'in yerine seçilen başkan Mustafa Cengiz de şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Protokol tribününde oturan Cengiz, maç bitiminde tebrikleri kabul etti. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de Mustafa Cengiz\'i kutladı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da maç bitiminde renkli görüntüler oluşturdu. Şampiyonluk sonrası soluğu sahada alan Albayrak, futbolcularla ve teknik ekiple sevincini paylaştı.

